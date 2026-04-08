No Sertão, Raquel Lyra tem dia de entregas e vistoria de obras

Em Petrolina pela manhã, a gestora participou de um café da manhã com a imprensa e recebeu a medalha de Honra e Mérito e cidadã de Petrolina

Governadora cumpriu agenda em Petrolina (Hesíodo Góes/SECOM)

A governadora Raquel Lyra (PSD) cumpriu, nesta quarta-feira (8), mais um dia de agenda no Sertão de Pernambuco, com foco em entregas e vistoria de obras em diferentes áreas. Em Petrolina pela manhã, a gestora participou de um café da manhã com a imprensa e recebeu a medalha de Honra e Mérito e cidadã de Petrolina.

Em seguida, a governadora visitou construções na região. Estiveram no roteiro as obras da Escola Técnica Estadual (ETE), que tem expectativa de ser entregue até 2 de dezembro, do 2º Batalhão Integrado Especializado (BIESP), da Escola em Tempo Integral (ETI) e do Complexo de Polícia Científica (CPC). A chefe do Executivo ainda inaugurou o novo setor de mamografia e a reforma da Central de Material e esterilização do Hospital Dom Malan.

No período da tarde, Raquel foi ao município de Lagoa Grande, onde inaugurou a primeira Estação de Tratamento de Água (ETA) da localidade. Na ocasião, também autorizou o início das obras para a construção de uma creche.

Encerrando a agenda do dia, Raquel também fez a entrega de títulos de propriedade e reformas habitacionais no bairro de Santa Maria da Boa Vista.

Durante as agendas, além de Miguel Coelho (UB), pré-candidato ao Senado na chapa da governadora, Raquel também esteve com o atual prefeito do município, Simão Durando (UB), além da vice-governadora Priscila Krause (PSD) e de deputados estaduais da sua base.

