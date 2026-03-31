Levantamentos sobre repressão na ditadura militar na UFPE são mostrados em evento

A Comissão da Verdade, Memória e Reparação da UFPE apresentou levantamentos sobre a repressão da ditadura de 1964 na instituição. Relatórios apontam que pelo menos 649 pessoas vinculadas à Universidade foram alvo do regime militar

Evento da Comissão da Verdade, Memória e Reparação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) (Reprodução/Paula Reis)

A Comissão da Verdade, Memória e Reparação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) apresentou levantamentos sobre a repressão da Ditadura Militar dentro da instituição, nesta terça-feira (31). O evento ocorreu no Auditório João Alfredo, na Reitoria da UFPE, e reuniu autoridades acadêmicas, como o reitor Alfredo Gomes, o vice-reitor Moacyr Araújo, integrantes de comissões da verdade e docentes da instituição.

Em publicação nas redes sociais, o reitor da UFPE afirmou que a iniciativa busca dar visibilidade aos atos de perseguição, violência e violações cometidas contra a comunidade universitária durante a ditadura. “O trabalho está sendo conduzido e a ideia central é dar visibilidade para fortalecer a resistência e, sobretudo, a defesa da liberdade e da democracia. O Brasil precisa seguir firme na trajetória em defesa do Estado Democrático de Direito”, declarou.

Entre as práticas autoritárias identificadas estão pedidos de informação sobre supostas atividades “subversivas”, cancelamento de bolsas, desligamentos de cursos e demissões. Do total de atingidos, 132 foram presos ou detidos e, pelo menos, seis estudantes foram mortos pela repressão. O relatório apontou que ao menos 649 professores, estudantes e técnicos da instituição foram alvo das práticas durante o regime militar.

Durante o evento, a importância do direito fundamental à memória como instrumento permanente de defesa da democracia foi debatida na palestra “Universidade, Memória e Reparação”, ministrada pela professora Ana Paula Brito, do Departamento de Antropologia e integrante da Comissão. A atividade também contou com a presença de familiares e de pessoas diretamente atingidas pela repressão, entre professores, estudantes e técnicos da UFPE, como o advogado Marcelo Santa Cruz, expulso do curso de Direito durante a ditadura e hoje integrante da Comissão.

Programação da UFPE

Como parte da programação, foram remontadas exposições organizadas pelo Núcleo de Documentação sobre os Movimentos Sociais Dênis Bernardes (Nudoc), como “Lutas de Classes sob a ditadura de 1964-1985” e “Tecendo memórias e lutas”, que abordam a trajetória de Soledad Barret e Padre Henrique, assassinados por motivos políticos.

O evento também marcou o lançamento de uma série de vídeos que resgatam a memória de estudantes da UFPE mortos durante o regime. Com cerca de três minutos cada, os materiais começaram a ser exibidos às 18h, na TVU, como interprogramas. A produção foi realizada por alunos da disciplina eletiva “Jornalismo, Memória e Verdade”, em parceria com o Laboratório de Imagem e Som (LIS) do Departamento de Comunicação Social. Além disso, 18 trabalhos escritos, entre reportagens e entrevistas produzidas por estudantes de jornalismo, serão disponibilizados no site da Comissão.