Paraná Pesquisas: Lula e Flávio Bolsonaro empatam nos dois turnos

Levantamento indica disputa acirrada entre presidente e senador, com resultados dentro da margem de erro nas duas simulações

Lula e Flávio Bolsonaro (Marcelo Camargo/Agência Brasil e Evaristo Sá/AFP)

Um levantamento divulgado nesta segunda-feira (30) pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra um cenário de equilíbrio na corrida presidencial entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). De acordo com a pesquisa, os dois aparecem em empate técnico tanto no primeiro quanto no segundo turno das simulações eleitorais.

Na simulação de primeiro turno, Lula registra 41,3% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro soma 37,8%. Apesar da diferença numérica, o resultado se enquadra na margem de erro de 2,2 pontos percentuais, o que caracteriza empate técnico. Outros nomes aparecem bem atrás: Ronaldo Caiado (PSD) soma 3,6%, e Romeu Zema (Novo), 3%.

Quando considerada uma eventual disputa direta no segundo turno, o senador aparece numericamente à frente, com 45,2%, contra 44,1% do presidente. Ainda assim, a proximidade dos índices mantém o cenário de empate técnico dentro da margem de erro.

Em relação à rodada anterior, realizada em fevereiro, os dois pré-candidatos apresentaram crescimento. Lula oscilou positivamente 0,3 ponto percentual, enquanto Flávio Bolsonaro avançou 0,8 ponto.

A pesquisa foi realizada entre os dias 25 e 28 de março, com 2.080 eleitores em diferentes regiões do país, por meio de entrevistas presenciais. O nível de confiança informado é de 95%.

