Cerimônia de posse de novos gestores vem com críticas da governadora a antecessores

"Recebemos o estado com 'mato alto'. Eu digo que esse nosso governo é um 'governo de transição', em que estávamos acostumados com o 'não fazer e o não entregar' e a gente chega trabalha muito fortemente pelo equilíbrio das contas, pelo engajamento das pessoas e de propósitos", afirmou ela

Governadora Raquel Lyra e sua vice, Priscila Krause, empossam novos gestores (Marina Torres/DP Foto)

Durante a solenidade que empossou a nova secretária de Desenvolvimento Econômico (Sdec) de Pernambuco e os gestores do Porto do Recife e da Lafepe, a governadora e pré-candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), criticou o governo do PSB, que governou o estado por 12 anos, e revisitou seus três anos de gestão.

“Recebemos o estado com 'mato alto'. Eu digo que esse nosso governo é um 'governo de transição', em que estávamos acostumados com o 'não fazer e o não entregar' e a gente chega trabalha muito fortemente pelo equilíbrio das contas, pelo engajamento das pessoas e de propósitos”, afirmou ela.

Sem citar o PSB, Raquel declarou que Pernambuco era “campeão de obras paralisadas no Brasil, segundo o relatório da Caixa Econômica Federal. Éramos o segundo estado com mais desemprego no país”.

De acordo com ela, os números mudaram. “Buscamos o tempo inteiro tirar aquelas adversidades que expulsavam aqueles que queriam empreender aqui. Nós melhoramos o ambiente de negócio e vamos ali com 2, 3% de investimento em cima da receita líquida”, declarou. Por conta desses investimentos, afirma Raquel Lyra, os três anos de seu governo bateram “os 12 anteriores na geração de emprego de carteira assinada”.

Por fim, a pré-candidata afirmou que sua gestão “devolveu a Pernambuco a possibilidade de trabalhar em colaboração com o Governo Federal”. “Tiramos sonhos que ficaram pelo meio do caminho, do papel. Em habitacionais paralisados, na obra da Adutora do Agreste, no resgate da Transnordestina, na obra do Arco Metropolitano, nas casas do Minha Casa, Minha Vida”, contou.

Apoio de Miguel

O evento oficializou a entrada de Danielle Jar Souto, que assume a SDEC, substituindo Guilherme Cavalcanti, no governo estadual. Também foram nomeados Wagner Augusto de Godoy, para o Porto do Recife, e Thiago Ângelus Conceição Brandão para presidência do Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco (Lafepe). Eles foram indicados pelo pré-candidato ao Senado Miguel Coelho (União Brasil), na chapa majoritária de Raquel.

Em sua fala, a governadora declarou que o apoio de Miguel Coelho e da legenda “chegavam para somar e nos ajudar”.

“Miguel, você é uma das maiores lideranças políticas de Pernambuco. Você, junto com Fernando [Filho], com o time que você traz, esse conjunto político, que olha para a política como um fator de instrumento para permitir que a gente possa fazer o nosso Estado progredir”, falou Raquel.