Indicados pelo União, novos nomes da Lafepe, Porto do Recife e Secretaria de Desenvolvimento Econômico são empossados no Governo Raquel

A governadora Raquel Lyra empossa os novos integrantes do governo nesta quinta-feira (26), no Palácio do Campo das Princesas

Raquel Lyra (PSD) e Miguel Coelho (UB) (Blog Dantas Barreto)

A governadora Raquel Lyra (PSD) empossa os novos nomes da Lafepe e do Porto do Recife nesta quinta-feira (26), no Palácio do Campo das Princesas. Indicados pelo União Brasil, são apresentados Wagner Augusto de Godoy Maciel, para a presidência do Porto do Recife e Thiago Ângelus Conceição Brandão para presidência do Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco (Lafepe).

Esses cargos, além da Presidência da Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa) eram ocupados por nomes indicados pelo do presidente estadual do Partido Progressistas (PP) o deputado Eduardo da Fonte.

A chefe do Executivo exonerou os três indicados pelo PP em represálias à legenda após Dudu não descartar as tratativas de apoio com o prefeito do Recife e pré-candidato ao governo, João Campos (PSB), oponente de Raquel.

Também indicada pela legenda, Danielle Jar Souto, assume a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sdec), substituindo Guilherme Cavalcanti, que liderava a pasta desde o início do governo Raquel Lyra, em 2023.

Durante o lançamento do Programa Colo de Mãe, na manhã desta quinta, Miguel Coelho (UB) falou da indicação dos nomes. "A governadora nos pediu nomes que possam compor e não só apenas compor, mas somar com o time do governo do estado e que possa acelerar a geração de emprego, acelerar o desenvolvimento econômico, diminuir as desigualdades, e a gente vai emprestar os melhores quadros se assim for convocado", disse.