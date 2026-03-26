Justiça da Itália aceita extradição de Carla Zambelli

Ex-deputada federal Carla Zambelli foi condenada em dois processos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e está presa no exterior desde julho de 2025

Carla Zambelli está presa na Itália (Renato Araújo/Câmara dos Deputados)

A Justiça italiana decidiu extraditar a ex-deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). Ela está presa em Roma, na Itália. A notificação foi enviada ao governo brasileiro nesta quinta-feira (26).

Zambelli foi condenada em dois processos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e está presa no exterior desde julho de 2025. O julgamento na Corte de Apelação de Roma foi concluído em fevereiro e a decisão comunicada nesta quinta.

A defesa da ex-deputada tem prazo de 15 dias para recorrer à Corte de Cassação - última instituição judicial para análise do caso. Depois, a decisão final é de responsabilidade do governo italiano, por meio do Ministério da Justiça.

"A Embaixada do Brasil em Roma foi informada pelos advogados sobre decisão da Corte de Apelação em favor da concessão da extradição. Ainda cabe recurso no âmbito judicial, antes de o assunto ser levado para a decisão final do governo italiano", diz o Itamaraty, em nota.

Zambelli foi condenada a dez anos de prisão por invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e falsidade ideológica, em conluio com o hacker Walter Delgatti Neto. Ele afirmou ter sido contratado por ela para inserir documentos falsos no sistema do CNJ, incluindo um falso mandado de prisão contra o ministro do STF Alexandre de Moraes.

Após essa condenação, Zambelli deixou o País e acabou presa na Itália em operação conjunta da Polícia Federal com autoridades locais.

A ex-deputada também foi condenada pelo STF a cinco anos e três meses de prisão, por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo.

