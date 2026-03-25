"Estamos abertos ao diálogo", diz Raquel Lyra sobre conversas com o PP

Governadora de Pernambuco Raquel Lyra (PSD) (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Cumprindo agenda em Brasília como presidente estadual do PSD, a governadora Raquel Lyra falou nesta quarta-feira (25) sobre as conversas para manter o PP na base governista. O partido deverá ter homologada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta quinta (26), a Federação União Progressista, que sela a junção PP-União Brasil.



“A gente tem buscado trazer os nossos aliados, independentemente da bandeira partidária. É claro que a gente precisa de aliança no arco político para formar as nossas composições, inclusive na Assembleia Legislativa. E é claro que nós estamos abertos ao diálogo, e é aí que estão presentes deputados do PP, prefeito do PP. Continuamos junto com eles trabalhando para para garantir o crescimento do nosso estado, cuidado com os municípios”, afirmou Raquel.



A fala da chefe do Executivo acontece depois que ela exonerou três indicados pelo PP a cargos na gestão estadual. A represálias à legenda ocorreram após o presidente estadual do PP, deputado federal Eduardo da Fonte, não descartar as tratativas de apoio com o prefeito do Recife e pré-candidato ao governo, João Campos (PSB), oponente de Raquel.

Eduardo da Fonte presidirá a federação em Pernambuco e já afirmou que só fala sobre o palanque do bloco no estado após a homologação. No entanto, a federação está representada na chapa majoritária de Raquel com a presença de Miguel Coelho como pré-candidato ao Senado. Miguel, que é presidente estadual do União Brasil e rompeu com o João Campos, deve, inclusive, indicar os substitutos para as vagas abertas após a saída dos indicados pelo PP.

A governadora também reforçou o tom de trabalho ao lado de gestores dos municípios, entrevista concedida à Rádio Cultural FM, no último dia 16 de março. “Ah, (a gente) tá trabalhando porque é o último ano de governo. Não, é o primeiro dos próximos”, afirmou a gestora em trecho da entrevista publicado nas redes sociais nesta terça-feira (25).

Na rádio, Raquel Lyra destacou a importância do governo federal para o fortalecimento da relação com os municípios. A governadora relembrou sua experiência como prefeita de Caruaru e que, à época, não teve apoio do governo estadual, e que agora, durante sua administração tem adotado uma postura diferente, priorizando o diálogo com os prefeitos independentemente de alinhamento político. “Recebo de braços abertos no Palácio do Campo das Princesas, independentemente de cor de bandeira partidária”, declarou.