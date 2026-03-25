Eleições 2026: veja ministros e secretários que devem deixar cargos até 4 de abril

Victor Marques (Marina Torres/DP Foto)

Até o dia 4 de abril, ministros, secretários estaduais e municipais que pretendem disputar as eleições de outubro devem deixar seus cargos no Poder Executivo.

Essa movimentação vai gerar uma série de trocas em todas as esferas de governo. Nesta "dança das cadeiras" está o vice-prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB).

Com a aguardada renúncia de João Campos (PSB) ao cargo de prefeito para disputar o Governo de Pernambuco, Marques assume a gestão da capital. A nova função o obriga a sair do comando da Secretaria de Infraestrutura, deixando a pasta à espera de um novo titular.

No governo do presidente Lula (PT), acompanhando a “reforma ministerial” que deve movimentar as pastas, dentre os seis ministros pernambucanos, dois devem sair para disputar cargos no legislativo.

O atual ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), deixa o ministério para buscar a reeleição como deputado na Câmara Federal. Já o ministro da Previdência, Wolney Queiroz (PDT) também pode deixar o cargo.

Os pernambucanos que ficam no governo são os ministros da Pesca e Agricultura, André de Paula (PSD); da Defesa, José Múcio; e das Comunicações, Frederico Siqueira. A ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos (PCdoB), ainda está com a situação indefinida, para permanecer no cargo ou disputar as eleições.

No Governo de Pernambuco, são esperadas as saídas do secretário do Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha, Daniel Coelho (PSD), também para disputar a Câmara Federal.

O secretário Kaio Maniçoba (PP) deixará a pasta de Turismo e Lazer para disputar a reeleição na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). O secretário de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, Emmanuel Fernandes, o Manuca, também é um dos nomes colocados para ser candidato à deputado federal.

Na Prefeitura do Recife, além da saída de Victor da secretaria de Infraestrutura, o secretário de Cidadania e Cultura de Paz, Túlio Arruda (MDB), deverá se filiar ao PSB para disputar o cargo de deputado estadual. O Secretário de Relações Institucionais, Raul Henry, também é cotado para disputar o cargo de deputado federal pelo MDB, sigla da qual é presidente estadual.