Bolsonaro deve ter alta e ir para casa na sexta (27), diz médico

Bolsonaro está internado desde 13 de março, em Brasília. Ele passou mal no presídio da Papudinha, onde cumpria pena de mais de 27 anos de cadeia por tentativa de golpe de estado

Bolsonaro está internado no hospital DF Star (Ed Alves/CB/DA.Press)

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) terá alta na sexta (27) e seguirá para casa, segundo informações divulgadas, nesta quarta (25), pelo cardiologista Brasil Caiado, que faz parte da equipe médica, segundo informação divulgada pelo portal g1.

Bolsonaro está internado desde 13 de março, em Brasília. Ele passou mal no presídio da Papudinha, onde cumpria pena de mais de 27 anos de cadeia por tentativa de golpe de estado.

O ex-presidente foi diagnosticado com pneumonia decorrente de uma broncoaspiração, e precisou ficar 10 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Na terça (24), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a prisão domiciliar por 90 dias.

Ainda segundo comunicado do médico, já foi aberto o processo de transição para levar Bolsonaro para casa. “Como o antibiótico termina o ciclo amanhã [quinta-feira, 26], estamos com uma programação para alta para sexta-feira", afirmou Brasil Caiado.

Em entrevista, o cardiologista afirmou que a casa do ex-presidente está sendo preparada para recebê-lo, assim que houver a alta hospitalar.

Caiado disse que o ambiente domiciliar é "humanamente mais saudável", mas que o ex-presidente precisa continuar a ter acompanhamento médico.

"O ambiente domiciliar está em preparação pela família, porque a decisão foi bastante recente. Para que nós tivéssemos a redução de riscos para ele no ambiente residencial. Normalmente, em casa e no hospital você dificilmente terá a mesma estrutura", afirmou o especialista.