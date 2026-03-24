TSE decide nesta quinta (26) sobre homologação da Federação União Progressista

Análise da homologação da Federação União Progressista está marcada para às 10h em Brasília

TSE (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) analisará a homologação da Federação União Progressista (UPB) nesta quinta-feira (26). Marcada para iniciar às 10h, a sessão será presidida pela ministra Estela Aranha, que poderá impugnar ou não a formação do bloco partidário que irá unir o PP e o União Brasil.

O senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, afirmou, na última quinta (19), que o líder da legenda no estado será o deputado federal Eduardo da Fonte (PP).

Segundo o senador, o nome de Eduardo da Fonte “já estava previsto no estatuto, sem qualquer objeção”. “Vamos seguir fazendo política com respeito às lideranças partidárias em todo o país. Em Pernambuco, essa definição está consolidada”, afirmou Ciro.

Apoios no estado

Em Pernambuco, o apoio da federação tende a ser para a governadora Raquel Lyra (PSD) nas eleições deste ano. Porém, há arestas a serem aparadas.

Enquanto a governadora exonerou do governo três indicados pelo PP, após Eduardo da Fonte, que é presidente estadual da legenda, manter conversas com João Campos (PSB); o presidente estadual do UB, Miguel Coelho, foi confirmado como pré-candidato ao Senado na futura chapa da governadora.

Falando em nome da Federação, o deputado federal Mendonça Filho, que é vice-presidente do UB no estado, declarou nas redes sociais estar "muito feliz em celebrar, em nome da Federação União Progressista, o apoio à reeleição de Raquel".

Por outro lado, Eduardo da Fonte afirmou que só se pronunciará após a homologação da federação.

