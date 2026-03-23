João Campos lança "última Operação Inverno" da gestão: "dever de casa"

No lançamento de sua última Operação Inverno como prefeito, João Campos destacou ações estruturadoras e afirmou que objetivo principal da prefeitura é "salvar vidas" durante o período de chuvas no Recife

João Campos (Blog Dantas Barreto)

“Na última operação de inverno como prefeito, tenho a convicção de que estamos fazendo o dever de casa”, afirmou o prefeito João Campos (PSB), durante evento realizado nesta segunda-feira (23) no Centro de Operações do Recife (COP). Ele esteve acompanhado do vice-prefeito Victor Marques (PCdoB).

Na última sexta-feira (20), João Campos anunciou sua pré-candidatura ao Governo do Estado, deixando a administração municipal sob responsabilidade do vice-prefeito. Victor também falou sobre os projetos e disse estar pronto para assumir a responsabilidade como prefeito do Recife.

Em sua fala, João Campos destacou a complexidade das ações e o tempo necessário para sua execução, ressaltando que o principal objetivo é salvar vidas. “A partir desse trabalho, estruturamos oito grandes projetos de infraestrutura. Desde 2021, quando iniciamos esse ciclo, estamos executando o maior volume de obras estruturadoras da história recente da cidade”, disse.

Ele também enfatizou a importância de decisões técnicas e planejamento de longo prazo: “A cidade esperava de um prefeito engenheiro alguém que fizesse o que é certo, e não necessariamente o mais fácil. Dedicar mais de um ano ao desenvolvimento de um modelo hidrológico complexo, que poucos compreendem, não é simples. Mas é isso que garante decisões corretas e prepara o Recife para o futuro.”

