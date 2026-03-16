Carlos após visitar Bolsonaro: "Inchado e irritado"

Ex-presidente está internado na UTI no hospital DF Star, em Brasília, para tratar uma broncopneumonia bacteriana bilateral

Carlos Bolsonaro visita o pai, Jair Bolsonaro, no hospital e diz que ex-presidente está inchado e irritado (Evaristo Sá/AFP)

Carlos Bolsonaro visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro na tarde deste domingo (15/3) e afirmou que o pai está “inchado e irritado” devido ao uso de antibióticos. O ex-chefe do executivo está internado desde sexta-feira (13) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, para tratar uma broncopneumonia bacteriana bilateral.

“Seu corpo está visivelmente muito inchado, em razão dos antibióticos, e seu estado psicológico segue naturalmente irritado diante de tudo o que está acontecendo”, escreveu o ex-vereador no X.

Carlos Bolsonaro ainda declarou que o quadro de seu pai é grave e que o ex-presidente poderia ter morrido caso o atendimento médico tivesse demorado mais “uma ou duas horas”, acusando que esse seria o intento dos “canalhas”: “sabemos que é exatamente isso que os canalhas querem”. Ele finaliza a postagem afirmando que o pai “jamais desviou um centavo dos cofres públicos”.

Hoje à tarde, Carlos já havia utilizado suas redes sociais para defender o irmão Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmando que adversários tentam construir uma narrativa de que o senador estaria "celebrando" durante a agenda partidária realizada em Rondônia realizada nesse sábado (14).

“A organização criminosa defendida pelo sistema, seguindo o mesmo modus operandi de sempre, agora tenta imputar ao meu irmão que estaria ‘celebrando’ enquanto nosso pai está na UTI”, escreveu.

Ainda segundo o ex-vereador, o próprio ex-presidente teria orientado os filhos a manterem suas agendas políticas.

Quadro de saúde de Bolsonaro

O boletim médico divulgado pelo hospital DF Star na manhã deste domingo informa que Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de broncoaspiração.

De acordo com o comunicado, Bolsonaro apresentou evolução com estabilidade clínica e melhora da função renal. No entanto, exames indicaram nova elevação dos marcadores inflamatórios no sangue.

Em razão dessas alterações, a equipe médica decidiu ampliar a cobertura do tratamento com antibióticos. Segundo o hospital, o ex-presidente segue sob suporte clínico intensivo e houve aumento das sessões de fisioterapia respiratória e motora. Ainda conforme o boletim, não há previsão de alta da UTI neste momento.

Bolsonaro foi levado ao hospital, em Brasília, na manhã de sexta-feira, após passar mal durante a madrugada no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, onde cumpre pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado. Ele chegou à unidade com suporte de oxigênio devido à baixa saturação, além de febre, dor de cabeça e calafrios.

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