"Nós temos muita confiança na coligação nacional", diz João Campos

O prefeito do Recife falou sobre estar sendo construído um tabuleiro político com competitividade e reforça que o senado é um cenário de muito desafio

Filiação de Dani Portela ao PT. (Crysli Viana / DP Foto)

Durante o evento de filiação da deputada estadual Dani Portela ao PT, realizado na noite desta sexta-feira (13), o prefeito João Campos (PSB) declarou ter confiança nas relações do partido com o cenário nacional para a construção do tabuleiro político para as eleições deste ano. Quando questionado sobre se a aliança com o PSB depende da direção de Lula, o prefeito diz ter muita confiança na relação nacional e nas coligações em todo Brasil e também em Pernambuco.

“É um processo na minha visão extremamente natural, já dito, inclusive, pelo próprio presidente do PT, Edinho (Silva). É um processo natural da coligação e do fortalecimento dos nossos partidos e do campo político”, declarou.

Nos bastidores da política, se fala do clima tenso no grupo do ministro Silvio Costa Filho, em relação à sua postulação ao Senado pela Frente Popular. João disse que tratou das questões de Pernambuco com o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, e confia que será construída uma aliança para as eleições deste ano.

Essa questão ganhou dimensão a partir das conversas entre Campos e o pré-candidato a senador e presidente do PP-PE, deputado Eduardo da Fonte. “Eu conversei com Marcos Pereira sobre questões nacionais e também de Pernambuco. Então, tem um movimento no Estado que a gente está fazendo junto com ele, que depende da condução dele”, afirmou.



Veja também: João Campos reage à declaração de Carlos Lupi e diz que conversa com PDT e PP continua

“O senado é um cenário de muito desafio. Você tem tanto o PT quanto o PL fazendo movimento, o Lulismo e o Bolsonarismo. Então é claro que essa é uma equação que tá todo mundo observando e medindo e a construção como se a pena desse é uma condição de conjunto”, disse João.



O prefeito também ressaltou que o processo eleitoral exigirá articulação nacional dos partidos aliados ao presidente Lula e afirmou que o Nordeste terá um papel central nessas Eleições Gerais.

“A gente vai ter uma tarefa Brasil afora, e eu estou vivendo essa luta no dia a dia com o presidente nacional do partido. Humberto e Teresa sabem disso, nós temos a obrigação de poder dar um grande recado para o Brasil."





* Com Blog Dantas Barreto