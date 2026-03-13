Lula revoga visto de diplomata dos EUA que queria visitar Bolsonaro

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva ( Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta sexta-feira (13), que "proibiu" a entrada no Brasil de um diplomata americano de alto escalão após este ter solicitado uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, preso por tentativa de golpe de Estado.

Uma fonte diplomática brasileira confirmou à AFP que o visto de Darren Beattie, assessor para o Brasil no Departamento de Estado do governo Trump, foi revogado nesta sexta-feira devido a "mentiras sobre propósito da visita".

"E eu o proibi de vir ao Brasil", disse Lula durante um evento no Rio de Janeiro.

Na quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal havia negado a ele a permissão para visitar Bolsonaro.