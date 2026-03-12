Marilia pode ir pro palanque de Raquel, diz Lupi

Marília Arraes e Carlos Lupi (Amanda Medeiros)

O palanque pelo qual Marília Arraes (PDT) irá disputar uma das vagas ao Senado já tem data para ser definido: até 30 de março. A data foi dada, nesta quinta (11), pelo presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, durante passagem pelo Recife.

Para Lupi, a pré-candidata precisa de “um palanque forte” e não descarta aliança com a governadora Raquel Lyra (PSD), mesmo Marília já tendo declarado apoio ao prefeito do Recife, João Campos (PSB).

“Para o senado, onde tem duas vagas sendo disputadas, ela (Marília) precisa de um palanque forte, com tempo de televisão. Aqui, com a eleição polarizada, praticamente só com dois nomes, você vai ter que ou puxar pra um lado ou puxar pro outro, é difícil não ter um dos dois lados. A minha opinião é que a gente tem que estar ou de um lado ou do outro”, declarou em entrevista coletiva ao lado de Marília, que não deu declarações à imprensa.

Pela manhã, Lupi foi mais contundente e afirmou que João “praticamente nos empurra para fora da sua aliança”, pois “o que se noticia, ainda não é fato, é que ele já está com a sua chapa fechada para governador”. Em entrevista à Rádio Jornal, ele afirmou que as antigas rusgas do PDT com a governadora fazem parte do passado.

Já à tarde, durante a coletiva, relatou ter conversado com Raquel e disse que ela foi “receptiva e generosa”. Questionado sobre a relação entre Marília e a governadora, afirmou que as duas conversaram diretamente, sem mediação do presidente do partido, e disse ter sido uma “boa conversa”.

“Marília lidera todas as pesquisas. Se vocês encontrarem em um estado da federação um candidato que lidera a pesquisa e é rejeitado, vocês me falam, porque eu não conheço. Ela vem pro partido sem a gente ter ainda nenhum deputado estadual e nenhum deputado federal e ainda assim é a favorita para o senado. Estamos crescendo, estamos sentando na mesa”, disse o presidente.

“O que nós precisamos esperar é a configuração de um palanque para Marília; para fazer essa chapa precisamos estar afinados com o candidato para formatar um time para fazer a luta”, completou.

Lupi ainda afirmou que o partido estará no palanque do presidente Lula (PT) “em qualquer campanha que fizerem” e que a pré-condição para o PDT integrar uma chapa é a vaga ao Senado para Marília.