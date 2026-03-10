° / °
Política
ÓRGÃO

MPPE recomenda regras para visitas de vereadores a escolas do Recife após episódio envolvendo retirada de cartaz

Na recomendação, o Ministério Público estabelece que visitas de vereadores às escolas municipais devem ocorrer mediante ajuste institucional com a gestão da unidade

Mariana de Sousa

Publicado: 10/03/2026 às 22:06

Seguir no Google News Seguir

Vereador recifense Eduardo Moura (Novo) está sendo investigado pelo MPPE após retirar

Vereador recifense Eduardo Moura (Novo) está sendo investigado pelo MPPE após retirar "cartaz antirracista" de escola pública (Divulgação/Câmara do Recife)

Quase oito meses após o vereador Eduardo Moura retirar um cartaz com a frase “Por uma educação antirracista” de uma escola municipal do Recife, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) expediu uma recomendação para disciplinar a atuação de parlamentares em unidades da rede de ensino. A medida foi publicada pela 22ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital (Educação).

Com base em situações recentes envolvendo visitas de vereadores a equipamentos educacionais, o MPPE orienta que nenhum parlamentar realize fiscalizações individuais que interfiram na rotina pedagógica ou administrativa das escolas. A determinação ocorre como base em entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) de que o poder de fiscalização do Legislativo deve ser exercido por órgãos colegiados, e não por parlamentares de forma isolada.

Na recomendação, o Ministério Público estabelece que visitas de vereadores às escolas municipais devem ocorrer mediante ajuste institucional com a gestão da unidade. O documento também veda a filmagem de estudantes ou profissionais da educação sem autorização e determina que o acesso a áreas restritas, como salas de aula, sala dos professores e coordenação administrativa, só ocorra com autorização prévia da direção.

Outro ponto destacado pelo MPPE é que parlamentares não devem retirar cartazes, informativos ou materiais relacionados a direitos humanos, direitos de estudantes ou professores e outros temas de relevância social que estejam autorizados pela gestão escolar, mesmo quando contenham logotipos de sindicatos.

A recomendação também ressalta o princípio constitucional da liberdade de cátedra, previsto na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e afirma que não deve haver interferência de agentes externos nos conteúdos pedagógicos ministrados pelos docentes.

O documento foi encaminhado ao presidente da Câmara do Recife, Romerinho Jatobá, para divulgação entre todos os vereadores da Casa. A secretária de Educação do Recife, Cecília Cruz, também foi orientada a compartilhar a recomendação com os gestores das escolas municipais.

Caso envolvendo vereador motivou investigação

A recomendação do MPPE ocorre no contexto de episódios recentes envolvendo a atuação de parlamentares em equipamentos públicos. Um dos casos investigados foi protagonizado pelo vereador Eduardo Moura (Novo), que retirou, em maio de 2025, um cartaz com a frase “Por uma educação antirracista” da Escola Municipal Anita Paes Barreto, no Recife.

A ação ocorreu durante uma vistoria do parlamentar na unidade escolar e levou à abertura de um inquérito civil pelo Ministério Público. O material havia sido produzido pelo Sindicato Municipal dos Profissionais de Ensino da Rede Oficial do Recife (Simpere), e Moura alegou que o cartaz representaria propaganda sindical.

Em depoimento ao MPPE, o vereador afirmou que a retirada não ocorreu por causa do conteúdo da mensagem, mas pela presença da logomarca do sindicato no material. Segundo ele, a ação teria sido realizada com autorização da gestão da escola.

Na recomendação, o Ministério Público reforça que a presença de logotipos de entidades sindicais não justifica a retirada de materiais informativos que tratem de direitos ou temas sociais dentro das unidades de ensino.

O MPPE ainda alertou que o descumprimento injustificado da recomendação pode levar à adoção de medidas judiciais e extrajudiciais para responsabilização dos agentes envolvidos.

eduardo moura , Ministério Público de Pernambuco , mppe , Pernambuco
Mais de Política
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP