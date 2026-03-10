Lula desiste de ir à posse de Kast, novo presidente do Chile, com Flávio e Eduardo convidados

Lula havia sido convidado por Kast, assim como o senador e pré-candidato presidencial de oposição Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva ( Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desistiu na véspera de comparecer à posse do novo presidente do Chile, José Antonio Kast, segundo integrantes do governo. Lula sido convidado por Kast, assim como o senador e pré-candidato presidencial de oposição Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Político conservador, o chileno tem relação muito próxima com a família Bolsonaro, e a equipe do senador confirmou a ida dele. O ex-presidente Jair Bolsonaro manifestou diversas vezes admiração por Kast e recebeu o apoio nas eleições de 2022 contra Lula.

Além de Flávio, a cerimônia deve contar com a presença do ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que liderou uma campanha internacional em Washington, nos Estados Unidos, contra autoridades brasileiras e se tornou réu por coação.

A decisão, ainda não oficializada pela Presidência da República, começou a circular na manhã desta terça-feira, dia 10, no Palácio do Planalto e chegou ao conhecimento de diplomatas envolvidos na preparação da viagem, alguns deles já em território chileno. A posse ocorrerá nesta quarta-feira, dia 11, na cidade de Valparaíso.

A presença de Lula, por convite pessoal de Kast e insistência do presidente eleito chileno, estava sendo avaliada nas últimas semanas e já havia sido oficializada. Eles se encontraram em janeiro no Panamá e tiveram boa interação pessoal, num gesto de aproximação de ambos.

Lula pretendia, com o ato, enviar novo sinal político de busca de pragmatismo e aproximação com lideranças de direita da região como mostrou o Estadão.

A estratégia é uma forma de o petista se blindar da formação de um grupo de líderes de oposição que fizessem um enfrentamento ao petista e tentassem influenciar os rumos das eleições no País.

O chileno queria rediscutir com Lula o apoio à candidatura de Michelle Bachelet, ex-presidente chilena de esquerda, para secretária-geral das Nações Unidas.

Apesar de avisado por Lula, ele se disse surpreso com a campanha ativa do governo brasileiro em favor dela, o que gerou um mal-estar político interno no Chile.

Na semana passada, Kast esteve em reunião com o presidente dos EUA, Donald Trump e governantes de direita alinhados na América Latina, no evento Escudo das Américas, em que discutiram aproximação e combate ao crime organizado. Na ocasião, encontrou-se com Eduardo Bolsonaro e tirou fotos abraçado com o deputado cassado.