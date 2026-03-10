Advogados visitam Vorcaro após decisão que garante encontro reservado

Advogados do banqueiro preso em Brasília realizam primeira visita após decisão que permite reuniões sem gravação ou monitoramento

Vorcaro foi preso na quarta-feira (4/3) e transferido para a penitenciária federal na capital (Reprodução/Redes Sociais)

Os advogados de Daniel Vorcaro realizam, nesta terça-feira (10/3), a primeira visita ao empresário na Penitenciária Federal de Brasília desde que ele foi transferido para a unidade de segurança máxima. A reunião ocorre após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que autorizou que o encontro entre defesa e cliente ocorra sem gravação de áudio ou vídeo.

Vorcaro foi preso na quarta-feira (4/3), em São Paulo, e inicialmente encaminhado a uma unidade prisional estadual. Dois dias depois, na sexta-feira (6/3), ele foi transferido para a penitenciária federal na capital do país, onde permanece custodiado.

Após a transferência, os advogados do banqueiro recorreram ao STF solicitando que as visitas ao cliente não fossem monitoradas. O argumento da defesa é que a gravação das conversas violaria a garantia de comunicação reservada entre advogado e cliente, considerada essencial ao direito de defesa.

O pedido foi acolhido na segunda-feira (9/3) pelo ministro do STF André Mendonça. Na decisão, o magistrado determinou que a direção da Penitenciária Federal de Brasília permita o acesso dos advogados regularmente constituídos ao preso sem necessidade de agendamento prévio e sem qualquer tipo de monitoramento.

No despacho, Mendonça afirmou que a unidade prisional deverá assegurar que as reuniões ocorram sem gravação de áudio ou vídeo, preservando a confidencialidade das conversas entre Vorcaro e seus defensores.

