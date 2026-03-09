Raquel Lyra busca agenda com o presidente Lula nesta terça-feira (10)

Durante discurso em Suape, nesta segunda (9), a governadora Raquel Lyra revelou que está tentando a agenda e pediu que ministro levasse "abraço" e "agradecimento" ao presidente

Governadora Raquel Lyra (Foto: Marina Torres/DP)

Mesmo com a orientação do PT Nacional que o presidente Lula (PT) esteja somente em um palanque nas eleições pernambucanas, e com a inclinação do apoio ao prefeito do Recife, João Campos (PSB), a governadora Raquel Lyra (PSD) afirmou nesta segunda (9) que está "tentando uma agenda" com o presidente para esta terça (10).

Durante discurso no evento que marcou a chegada de novos equipamentos ao Complexo Industrial Portuário de Pernambuco (Suape), Raquel fez questão de “mandar um abraço” ao chefe do Executivo Federal, ao agradecer pelos investimentos enviados a Pernambuco.

“(Ministro Silvio Costa Filho), leve para mim o abraço ao presidente Lula. Eu estou tentando com ele uma agenda amanhã (terça), mas eu sei que você estará com ele nesta semana. Diga a ele que todos os investimentos que foram destinados para cá, nós estamos executando do jeito certo, para gerar resultado para Pernambuco. E eu sei que isso vocês também querem no governo federal: um estado que seja eficiente na entrega, no trabalho e nas respostas para o seu povo”, afirmou a governadora.

Raquel ainda fez referência ao cenário político e ao calendário eleitoral, criticando - sem citar nomes - quem faz antecipação das eleições.

“Para quem só pensa em eleição, diga a eles que nós estamos trabalhando todo dia para gerar prosperidade. A eleição vai acontecer na época da eleição”, declarou.

Segundo ela, a prioridade da gestão é manter o ritmo de entregas e investimentos. “Nós estamos com o pé no acelerador para fazer o melhor ano da história do nosso estado, que projeta os próximos 50 anos, para que nossos filhos vivam num estado seguro, onde haja prosperidade, a oportunidade de viver a partir do seu próprio trabalho”, disse.

Durante a coletiva de imprensa do evento, ao ser indagada a respeito de como estariam as discussões para sua chapa majoritária para o pleito de outubro, a governadora se limitou a dizer que falaria do assunto em outro momento.

Alepe

A governadora ainda comemorou a aprovação de dois de seus projetos na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), matérias que, mesmo em regime de urgência, levaram dois meses para serem destravadas na Casa, e ainda cobrou a aprovação da LOA 2026. “Conseguimos aprovar dois projetos de lei que vão fazer com que a gente possa renegociar nossas dívidas com os bancos, dando a nós mais espaço para investimento, com a renegociação, aumento do prazo de carência e diminuição dos juros. É esse o papel que a Assembleia tem desenvolvido. Tá lá, a lei orçamentária anual para ser votada, Pernambuco tem pressa”, comentou durante seu discurso.



