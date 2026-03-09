Ex-ministro de Lula é deportado do Panamá e recebe pedido de desculpas

O jornalista Franklin de Souza Martins, ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social do presidente Lula (PT) (Ricardo Stuckert/Instituto Lula)

O jornalista Franklin de Souza Martins, ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social durante o 2º mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi deportado do Panamá, na última sexta-feira (6/3). Neste domingo (8/3), no entanto, o governo do país centro-americano emitiu um pedido de desculpas e afirmou que Franklin é "muito bem-vindo".

De acordo com relato feito pelo próprio ex-ministro, e publicado no portal do Jornal GGN, Franklin foi detido no aeroporto da Cidade do Panamá, capital do país. Ele foi abordado por dois policiais ao desembarcar em território panamenho, onde faria uma conexão aérea para a Guatemala. Em seguida, foi conduzido a uma entrevista feita pelos próprios agentes.

Diferentes questionamentos foram feitos a Franklin. Perguntas como os motivos que motivaram a prisão dele no Brasil, em 1968, durante a ditadura militar, foram proferidas. Depois da entrevista, ouviu dos funcionários que não receberia a autorização para ir à Guatemala. Ao invés disso, seria deportado de volta para o Rio de Janeiro (RJ), de onde veio.

De acordo com o jornalista, a justificativa seria uma lei responsável por impedir entradas ou conexões de estrangeiros com antecedentes criminais graves. Da mesma forma, não permitiram comunicação com a Embaixada Brasileira no Panamá. Franklin argumentou que a prisão se deu, à época, pela luta contra o regime ditatorial brasileiro.

Franklin Martins descartou a existência de perseguição pessoal. No entanto, afirmou que se tratou, possivelmente, de um novo procedimento padrão, oriundo dos "tempos turbulentos" vividos na atualidade. O relato foi feito ao Palácio do Itamaraty. O ministro Mauro Vieira foi o responsável por entrar em contato com o governo do Panamá para obter esclarecimentos. Javier Martinez-Acha, chanceler panamenho, então, enviou uma carte de desculpas pelo equívoco.

O chanceler afirmou que houve aplicação de procedimentos migratórios decorrentes de informações em sistemas usados pelas autoridades panamenhas. Martinez-Acha reforçou o respeito do governo do Panamá tanto pelo ex-ministro, quanto pela função exercida enquanto ministro de Lula.

Confira a matéria no site do Correio Braziliense.