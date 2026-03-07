Vereadora do Recife denuncia ter sido vítima de importunação sexual no Ceará

Vereadora do Recife, Andreza Romero gravou um vídeo nas redes sociais falando sobre o caso, que aconteceu no Beach Park, localizado no município de Aquiraz, no Ceará

Andreza Romero, vereadora do Recife (Câmara Municipal do Recife/divulgação)

Na noite da última sexta-feira (6), a vereadora do Recife Andreza Romero publicou em suas redes sociais um vídeo em que denuncia ter sido vítima de importunação sexual. Segundo a parlamentar, o caso aconteceu no Beach Park, localizado no município de Aquiraz, no Ceará.

"Nunca imaginei que ia gravar um vídeo desse, mas hoje fui vítima de importunação sexual [...] Decidi falar agora antes de esperar qualquer resposta do parque, porque eu sei que se a resposta vier e ela for confortável posso perder a coragem de contar para vocês", afirma Romero.

De acordo com a vereadora, a importunação foi praticada por um funcionário identificado como "Juan", na fila de um dos brinquedos do parque. Na ocasião, ela estava acompanhada pela filha, de três anos de idade.

"Ele subiu a escadaria e, ao passar por mim, passou a mão de uma bunda a outra. Sim, foi de uma bunda a outra. De propósito, a escada é muito larga então não cabe qualquer acidente", acrescenta Romero.

Em seguida, ela relata ter procurado a babá da criança para relatar a situação. "Eu olhei pra cima e ele estava lá olhando. Eu tinha certeza que não foi por acaso. Ele ficou acompanhando a minha reação naquela hora, acredita?", continua.

Visivelmente emocionada, a parlamentar diz ainda que não conseguiu reagir diante da importunação. "Eu travei, fiquei em choque, com muito nojo da situação. Abaixei a blusa, porque fiquei com muita vergonha do meu corpo", coloca.

Nos comentários, diversas autoridades demonstraram solidariedade a Romero, como a senadora Teresa Leitão (PT) e a deputada estadual Dani Portela (Psol). A vereadora registrou boletim de ocorrência e notificou formalmente o Beach Park.