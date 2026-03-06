Kit preso de Vorcaro tem chinelo, shampoo, papel higiênico e 'Ainda Estou Aqui'

Entre utensílios à disposição de Vorcaro estão produtos de higiene pessoal - dois sabonetes azuis em barra, creme dental, escova de dentes modelo viagem, desodorante roll-on com frasco transparente e uma caixa de giz de cera

Daniel Vorcaro (Reprodução)

Ainda em fase de adaptação à Penitenciária Federal de Brasília, o banqueiro Daniel Vorcaro recebeu nesta sexta, 6, o "Kit Preso" procedimento padrão na unidade, considerada a mais rígida do sistema federal de segurança máxima. O dono do liquidado Banco Master recebeu os itens que o acompanharão durante o período de triagem na penitenciária, etapa que deve durar 20 dias antes de qualquer contato com outros detentos da unidade.

Entre utensílios à disposição de Vorcaro estão produtos de higiene pessoal - dois sabonetes azuis em barra, creme dental, escova de dentes modelo viagem, desodorante roll-on com frasco transparente e uma caixa de giz de cera.

Também fazem parte do pacote frascos de shampoo e condicionador e um rolo de papel higiênico.

Um prato fundo de plástico azul, dois copos, talheres de plástico e uma esponja para higienização dos pertences estavam posicionados na cela do banqueiro antes de sua transferência.

Vorcaro estava custodiado na P2 de Potim, no interior de São Paulo, até que o ministro do Supremo, André Mendonça, relator do caso, determinou sua transferência para Brasília.

Entre os itens de vestuário, Vorcaro recebeu um chinelo preto e uma sandália azul com fecho de velcro. O kit inclui calça e shorts de sarja azul, além de camisetas azul-claro com a inscrição 'interno/sistema penitenciário'. Completam o conjunto luvas azuis, toalha e lençol branco.

Para entretenimento, Vorcaro poderá se encontrar com as páginas do premiado "Ainda Estou Aqui" (Marcelo Rubens Paiva); de "Tempestade de Ônix" (Rebecca Yarros); e de "Stairway to Heaven: Led Zeppelin Sem Censura" (Richard Cole, ex-tour manager da banda britânica).