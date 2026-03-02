Câmara do Recife recebe pedido de CPI contra João Campo por nomeação para Procuradoria

Com 13 assinaturas, comissão vai apurar reclassificação de candidato ao cargo de procurador do estado e possível responsabilidade de autoridades municipais

O prefeito João Campos. (Foto: Francisco Silva/DP Foto)

Câmara Municipal do Recife irá avaliar pedido de abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar a nomeação de Lucas Vieira Silva como procurador do Recife. A solicitação do vereador Thiago Medina (PL) foi protocolada após conseguir 13 assinaturas.

O número foi conquistado depois da adesão do vereador Osmar Ricardo (PT). O vereador disse ao Blog Dantas Barreto que decidiu assinar o pedido de CPI “porque esse caso tem que ser apurado”. Além de vereador, Osmar é presidente do PT no Recife, que faz parte da base aliada de João Campos.

Entre os pontos que deverão ser apurados pela CPI, conforme o pedido, está a legalidade e motivação do Processo Administrativo nº 38.007375/2025-30, que resultou na reclassificação do candidato Lucas Vieira Silva para a lista de pessoas com deficiência (PCD) dois anos após a homologação do certame. Lucas foi nomeado em dezembro de 2025, mas o ato foi foi anulado logo após a repercussão do caso.

A CPI, que está sendo chamada de “Fura Fila”, pretende apurar a responsabilidade do prefeito João Campos (PSB) e do Procurador-Geral do Município. Também se propõe a investigar possíveis indícios de tráfico de influência e nepotismo transverso em razão dos vínculos familiares do candidato com integrantes do Ministério Público de Contas e do Judiciário.

A Câmara informou, em nota ofcial, que o requerimento “foi protocolado e seguirá a tramitação prevista no Regimento Interno”. Na justificativa do pedido, Medina diz que a nomeação “aniquila a meritocracia e a segurança jurídica”.

O requerimento pede a instalação de CPI com sete vereadores e prazo de até 120 dias. Também assinaram o pedido os vereadores Thiago Medina (PL), Paulo Muniz (PL), Fred Ferreira (PL), Gilson Machado Filho (PL), Eduardo Moura (Novo), Felipe Alecrim (Novo), Alef Collins (PP), Alcides Teixeira Neto (Avante), Davi Muniz (PSD), Rubem (PSB), Flávia de Nadegi (PV) e Jô Cavalcanti (Psol). (Com Blog Dantas Barreto)

Respostas

Líder do governo na Câmara, Samuel Salazar (MDB) considerou, ontem, a assinatura da CPI “uma ingratidão” e um “ato isolado” de Osmar Ricardo. Ele disse que o petista só está exercendo o mandato graças a um gesto do prefeito, que nomeou o vereador Marco Aurélio Filho (PV) na Secretaria da Criança e Juventude.

O presidente PT-PE, deputado federal Carlos Veras, admitiu ter sido surpreendido “com a decisão pessoal de Osmar Ricardo”. Seungo ele, o assunto da CPI “já está vencido”, pois a nomeação foi anulada pelo prefeito e a maioria dos vereadores rejeitou um pedido de impeachment.

Em nota, a Prefeitura do Recife reafirmou que “todas as informações já foram amplamente apresentadas, cumprindo com a lei”. “Causa estranheza que se busque transformar uma questão já devidamente esclarecida em um novo palco de debate político. Desde o início, o município esclareceu que o caso trata de uma disputa administrativa entre dois candidatos PCDs, conduzida dentro da legalidade.

