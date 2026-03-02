PRD anuncia que pré-candidata ao Senado Marília Arraes (SD) não faz mais parte de bloco político

Presidente estadual do PRD, Josafá Almeida afirmou, nesta segunda (2), que a decisão foi tomada em reunião com Paulinho da Força, presidente nacional do então partido da ex-deputada, o Solidariedade

Marília Arraes (Solidariedade), pré-candidata ao Senado Federal (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Dias após a ex-deputada Marília Arraes confirmar sua pré-candidatura ao Senado Federal, nas redes sociais, teve início uma mudança no cenário político envolvendo seu então partido, o Solidariedade (SD), e o Partido Renovação Democrática (PRD), que formam uma federação.

Nesta segunda-feira (2), o presidente estadual do PRD e prefeito de São Caetano (Agreste), Josafá Almeida, disse que a pré-candidate não faz mais parte do bloco político formado entre as duas siglas.

Segundo Almeida, a decisão já havia sido tomada na última sexta-feira (27), durante uma reunião realizada em São Paulo com o presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força, além de outros integrantes dos partidos.

Confira a nota divulgada pelo líder do PRD no estado

“Atento a sua publicação, como presidente estadual do PRD informo que Marília não faz mais parte da nossa federação com o solidariedade. Isto ficou acertado sexta feira em uma conversa em São Paulo com Paulinho da força e demais membros”

A ex-deputada Marília ainda não se posicionou. Procurada pelo Diario, a assessoria de Marília Arraes disse ainda não ter informações a respeito da decisão.

Com a saída do bloco, a tendência é que a ex-deputada concorra às eleições majoritárias por outra legenda, ainda não anunciada oficialmente.

Em junho de 2025, Marília, então a vice-presidente nacional do Solidariedade, confirmou que iria disputar pelo partido uma vaga no Senado, durante o evento que oficializou a federação entre o Solidariedade e o PRD, em Brasília.