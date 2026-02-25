"Operação cujo alvo é o crescimento de Petrolina", dizem Miguel Coelho e Fernando Filho

Miguel Coelho (Divulgação)

A Operação Vassalos é o nome da investigação deflagrada nesta quinta-feira (25) pela Polícia Federal que tem como alvos Fernando Bezerra Coelho (ex-senador do MDB-PE) e seus filhos, Fernando Coelho Filho (deputado federal do União Brasil-PE) e Miguel Coelho (ex-prefeito de Petrolina pelo União Brasil-PE). Os três estão sendo acusados de realizarem transferências milionárias de recursos e firmarem diversos convênios com órgãos federais.

Em nota conjunta enviada à imprensa, Miguel e Fernando Filho afirmaram que “o Estado de Pernambuco foi surpreendido com uma operação cujo alvo principal é o crescimento da cidade de Petrolina”. Eles também declararam estar tranquilos e confiantes na Justiça brasileira. “Nossa luta política não será abalada por perseguições de onde quer que elas venham”, finalizam.



A Prefeitura de Petrolina também se manifestou e declarou, em nota, que "não há qualquer decisão judicial que reconheça a prática de ilícito por parte da prefeitura ou de seus gestores", ressaltando que manterá transparência e tranquilidade durante as apurações.

Segundo a gestão municipal, "todos os repasses de recursos citados na investigação foram transformados em obras de pavimentação e recapeamento de centenas de ruas, políticas públicas essenciais para melhorar a mobilidade urbana, a segurança viária e a qualidade de vida da população. Todas as obras tiveram prestação de contas e fiscalização de órgãos de controle do Município, Estado e Governo Federal".

A administração reforçou ainda que não existe decisão judicial que aponte irregularidades e afirmou confiar que as investigações comprovarão a legalidade na aplicação dos recursos. As notas podem ser lidas na íntegra ao fim da matéria.

Nota de Miguel Coelho e Fernando Filho

Na manhã desta quarta-feira (25) o Estado de Pernambuco foi surpreendido com uma operação cujo alvo principal é o crescimento da cidade de Petrolina.

A petição do STF para tudo o que vimos hoje, apresenta como motivação emendas parlamentares destinadas durante o mandato de Fernando Bezerra Coelho e Fernando Filho, para a nossa terra, emendas estas que transformaram o município, que foi o que mais cresceu no Nordeste na última década, com a melhor qualidade de vida, indicadores educacionais e desenvolvimento humano. Com a convicção que nossa força política é fundamental neste processo, reafirmamos que iremos continuar lutando para que mais recursos cheguem à cidade. Petrolina não vai parar de crescer e nem voltar ao passado.

Por meio da decisão do Ministro Flávio Dino, constatou-se que alguns fatos já foram objeto de apuração pelo STF com o consequente arquivamento (INQ 4513). Segundo consta na decisão do Ministro, a PGR manifestou-se contra as medidas postuladas pela polícia federal.

Impossível não destacar o viés político desse tipo de operação, uma vez que jamais deixamos de prestar quaisquer informações aos órgãos de controle, sejam estaduais ou federais. As contas de Petrolina, aliás, estão devidamente regulares e aprovadas.

Seguimos com tranquilidade e confiantes na Justiça brasileira.

Nossa luta política não será abalada por perseguições de onde quer que elas venham.



Nota da Prefeitura de Petrolina

Em relação à ação realizada pela Polícia Federal, a Prefeitura de Petrolina informa que atendeu com transparência total os pedidos de apuração de contratos para a realização de obras junto à Codevasf.

Os recursos mencionados na investigação referem-se a emendas parlamentares e termos de execução descentralizada, instrumentos legais previstos na Constituição e na legislação amplamente utilizados por municípios em todo o país para viabilizar investimentos em infraestrutura, saúde e desenvolvimento urbano.

Todos os repasses de recursos citados na investigação foram transformados em obras de pavimentação e recapeamento de centenas de ruas, políticas públicas essenciais para melhorar a mobilidade urbana, a segurança viária e a qualidade de vida da população. Todas as obras tiveram prestação de contas e fiscalização de órgãos de controle do Município, Estado e Governo Federal.

Vale ressaltar que não há qualquer decisão judicial que reconheça a prática de ilícito por parte da prefeitura ou de seus gestores.

A Prefeitura de Petrolina manterá a postura de transparência total e tranquilidade diante das apurações. A gestão acredita que todos os dados levantados comprovarão o uso legal de todos os recursos públicos destinados ao município.