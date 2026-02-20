Deputado federal Pedro Campos é aprovado no Concurso Nacional Unificado

Pedro Campos (PSB) foi aprovado como engenheiro civil do Ministério do Desenvolvimento Regional, mas não assumirá o cargo pois quer focar em sua reeleição

Deputado Federal Pedro Campos (PSB) (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O deputado federal Pedro Campos (PSB) publicou em suas redes sociais, nesta sexta-feira (20), um vídeo falando sobre sua aprovação no Concurso Nacional Unificado (CNU), para o cargo de engenheiro civil do Ministério do Desenvolvimento Regional. O deputado afirmou que vai pedir para ir ao fim da lista, pois quer se manter focado em sua reeleição.

“Não sei se vocês sabem, mas eu já sou concursado na Compesa como engenheiro civil. Fiz o CNU, eram seis vagas de ampla concorrência nesse cargo e eu fui aprovado dentro das vagas”, contou.

O parlamentar também falou que não assumiria o cargo no momento pois vai tentar a reeleição em 2026. “Eu vou solicitar o que está previsto no edital, que é ir pro final da classificação e abrir oportunidade para que outras pessoas possam já de imediato assumir esse cargo”, disse.

Por fim, Pedro elogiou o concurso, exaltando o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos pela iniciativa de sucesso com a formulação da prova.

Concurso Nacional Unificado

O CNU está em sua segunda edição e é uma iniciativa do Governo Federal para centralizar a seleção de servidores públicos. O certame é conhecido por muitos como o “ENEM dos concursos”, uma referência à prova de ingresso dos estudantes do ensino médio em universidades em todo o Brasil.