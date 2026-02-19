Lula recebeu convite de Macron para participar de cúpula do G7 em junho na França, diz Secom

Os dois líderes conversavam nesta quinta (19), na Índia. O encontro deverá acontecer de 15 a 16 de junho em Évian-les-Bains, na França

O presidente francês, Emmanuel Macron (à direita), e o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (à esquerda), discursarão em uma coletiva de imprensa conjunta após uma reunião no Palácio Presidencial do Eliseu, em Paris, (Foto: Christophe PETIT TESSON / POOL / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu um convite do presidente da França, Emmanuel Macron, para participar da cúpula do G7. O encontro será de 15 a 16 de junho em Évian-les-Bains, na França.

Lula e Macron conversaram nesta quinta-feira, 19, na Índia. Os dois participaram da cúpula sobre impacto da inteligência artificial. Segundo nota divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) no início da tarde desta quinta-feira, 19, eles conversaram sobre "cooperação nas áreas de defesa, ciência e tecnologia, e comércio".

"Também conversaram sobre integração transfronteiriça e os esforços conjuntos para combate ao narcotráfico, ao garimpo ilegal e a outras formas de crime transnacional na fronteira entre o Amapá e a Guiana Francesa", disse.

A nota divulgada pela Secom não menciona o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Macron é o principal crítico do acordo. No fim do ano passado, liderou, ao lado da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, um movimento contra o acordo nos termos propostos.

Apesar das posições opostas em relação ao tema, Lula e Macron mantêm uma relação amistosa desde o início de seu mandato. O francês visitou o Brasil em 2024 e recebeu o petista na França em 2025.

Ainda de acordo com a Secom, Lula e Macron "destacaram o intercâmbio comercial recorde de 10,3 bilhões de dólares em 2025 reconhecendo que o resultado ainda permanece aquém do potencial das duas economias".

"Os presidentes Lula e Macron também trataram de temas da agenda global, como paz, segurança e inteligência artificial. Nesse contexto, o presidente Macron convidou o presidente Lula a participar da Cúpula do G7 em Evian, a realizar-se nos próximos dias 15 e 16 de junho", declarou.

O G7 é o fórum formado por Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá.

