Toffoli deixa relatoria do caso Master no STF após reunião com ministros

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF) deixou a relatoria das investigações relativas ao Banco Master nesta quinta-feira (12).

A decisão acontece após a reunião dos ministros do Supremo, que ocorreu após os avanços da investigação da Polícia Federal sobre o caso.

Na segunda-feira (9), a PF informou ao presidente do Supremo que encontrou uma menção ao nome de Toffoli em uma mensagem no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, que teve o aparelho apreendido durante busca e apreensão. A menção está em segredo de Justiça.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, também já foi notificado sobre o relatório da PF.

No mês passado, Toffoli passou a ser criticado por permanecer na condição de relator do caso após matérias jornalísticas informarem que a Polícia Federal encontrou irregularidades em um fundo de investimento ligado ao Banco Master. O fundo comprou uma participação no resort Tayayá, localizado no Paraná, que era de propriedade de familiares do ministro.