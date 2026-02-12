Toffoli deixa relatoria do caso Master no STF após reunião com ministros
A decisão acontece após a reunião dos ministros do Supremo
Publicado: 12/02/2026 às 20:37
Na próxima semana, o plenário do STF decidirá se mantém ou não a decisão liminar de Toffoli, tomada em julho em um processo a pedido de Flávio Bolsonaro. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF) deixou a relatoria das investigações relativas ao Banco Master nesta quinta-feira (12).
A decisão acontece após a reunião dos ministros do Supremo, que ocorreu após os avanços da investigação da Polícia Federal sobre o caso.
Na segunda-feira (9), a PF informou ao presidente do Supremo que encontrou uma menção ao nome de Toffoli em uma mensagem no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, que teve o aparelho apreendido durante busca e apreensão. A menção está em segredo de Justiça.
O procurador-geral da República, Paulo Gonet, também já foi notificado sobre o relatório da PF.
No mês passado, Toffoli passou a ser criticado por permanecer na condição de relator do caso após matérias jornalísticas informarem que a Polícia Federal encontrou irregularidades em um fundo de investimento ligado ao Banco Master. O fundo comprou uma participação no resort Tayayá, localizado no Paraná, que era de propriedade de familiares do ministro.