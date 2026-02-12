Primeira grande manifestação da oposição após queda de Maduro reúne milhares na Venezuela

Aos gritos de "Não temos medo!", estudantes se reuniram com faixas e bandeiras ao redor da principal universidade do país, em Caracas

Um homem usando uma máscara do falecido presidente Hugo Chávez e vestido com uniforme militar posa durante marcha no Dia Internacional da Juventude, em Caracas. (Federico Parra/AFP)

A primeira grande manifestação da oposição desde a deposição de Nicolás Maduro em uma incursão militar dos Estados Unidos há um mês atraiu milhares de pessoas à capital da Venezuela nesta quinta-feira (12), às vésperas da aprovação de uma lei de anistia histórica.

Aos gritos de "Não temos medo!", milhares se reuniram com faixas e bandeiras ao redor da principal universidade do país, em Caracas, atendendo a um chamado do movimento estudantil para comemorar o Dia da Juventude, informaram jornalistas da AFP.

O chavismo também convocou uma manifestação no centro de Caracas. O Parlamento também deve iniciar nesta quinta-feira o debate final para a aprovação de uma lei de anistia geral que levaria à libertação em massa de presos políticos.