Acervo de Gregório Bezerra é digitalizado pela Cepe e ficará disponível ao público

Mais de 600 itens em registros históricos do líder político Gregório Bezerra (1900-1983) foram digitalizados pela Cepe e ficarão disponíveis para consulta

Gregório Bezerra (Cepe)

Os acervos documental e iconográfico do líder político pernambucano Gregório Bezerra (1900-1983) estão em fase final de digitalização pela Companhia Editora de Pernambuco (Cepe). O projeto reuniu mais de 600 itens dentre documentos, fotografias, correspondências e publicações que registram a trajetória do dirigente comunista.

O material foi doado pela família ao Memorial da Democracia de Pernambuco Fernando de Vasconcellos Coelho em janeiro do ano passado e será disponibilizado para consulta pública no site da Cepe.

A digitalização está sendo realizada pela Superintendência de Digitalização da companhia e representa um passo importante para a preservação da memória do estado. Os documentos físicos serão encaminhados ao Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano, responsável por sua guarda permanente.

Quem foi Gregório Lourenço Bezerra

Filho de agricultores, Gregório Lourenço Bezerra nasceu em 13 de março de 1900, em Panelas de Miranda, hoje município de Panelas, no Agreste pernambucano. Órfão ainda criança, mudou-se para o Recife, onde trabalhou como carregador de bagagens, ajudante de obras e jornaleiro.

Aprendeu a ler apenas na idade adulta e construiu uma trajetória marcada pela militância política, pela defesa dos direitos dos trabalhadores e pela resistência à repressão. Gregório foi um líder político, sargento do exército, sindicalista e deputado federal constituinte pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB) no ano de 1946.

A digitalização do acervo

A organização do acervo teve início em junho de 2025 e contou com o trabalho da economista Lília Gondim e da professora e pesquisadora Socorro Ferraz, integrantes da Comissão Estadual da Memória e Verdade Dom Helder Câmara e do Conselho Deliberativo do Memorial da Democracia.

O conjunto documental reúne escritos do próprio Gregório Bezerra, textos assinados por figuras históricas como Frei Betto e Francisco Julião, além de fotografias, recortes de jornais e revistas, panfletos e discursos de campanha. “Os documentos atravessam sua vida de lutas junto aos camponeses, a eleição como deputado federal constituinte em 1946, a cassação do mandato dos parlamentares comunistas em 1948 e a devolução simbólica do mandato, ocorrida em 2013”, disse Lília.

Para a secretária-executiva de Direitos Humanos do Estado e presidente do Conselho Deliberativo do Memorial da Democracia, Fernanda Chagas, a digitalização do acervo representa um legado para as futuras gerações. “Dispor de um conjunto documental de elevado valor histórico, social e simbólico, que registra trajetórias individuais profundamente conectadas aos processos coletivos vividos pelo Brasil, especialmente em contextos de autoritarismo, repressão e resistência, é motivo de orgulho para Pernambuco”, afirma.

O vice-presidente do Conselho Deliberativo do Memorial e diretor administrativo-financeiro da Cepe, Igor Burgos, também ressaltou a importância da iniciativa. “Digitalizar o acervo de Gregório Bezerra é manter viva a memória de uma trajetória marcada pela luta democrática, pela justiça social e pela resistência. A Cepe cumpre seu papel histórico de guardiã da memória pública”, declarou.



