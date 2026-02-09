° / °
Política
PROPOSTA

Hugo Motta encaminha PEC do fim da escala 6x1 para CCJ da Câmara dos Deputados

CCJ analisará a admissibilidade da proposta; se aprovada, segue para análise de comissão especial e, depois, para o Plenário

Estadão Conteúdo

Publicado: 09/02/2026 às 14:23

Discussão e Votação de Propostas Legislativas. Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (REPUBLICANOS - PB)/Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou que encaminhou a proposta de emenda à Constituição (PEC) do fim da escala 6x1 para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, nesta segunda-feira (9).

Em nota, o presidente da Câmara informou que a medida engloba as PECs assinadas pelos deputados Reginaldo Lopes (PT-MG) e Erika Hilton (PSOL-SP). Após a análise da CCJ, é necessário também o exame de uma comissão especial.

Na rede social X, Motta prometeu um "debate amplo" sobre o assunto. "Vamos ouvir todos os setores com equilíbrio e responsabilidade para entregar a melhor lei para os brasileiros" escreveu.

O deputado acrescentou: "O mundo avançou, principalmente na área tecnológica, e o Brasil não pode ficar para trás".

