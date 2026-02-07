João Campos refuta cogitação no PT para Alckmin ser candidato em São Paulo

Presidente nacional do PSB, João Campos (Foto: Reprodução)

Presidente nacional do PSB, João Campos, discorda de um possível plano B do PT em São Paulo com a candidatura de Geraldo Alckmin (PSB) ao Governo de São Paulo. Isso foi cogitado pelo próprio presidente Lula (PT) para o caso de o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não aceitar ser o cabeça de chapa. Campos garante preferir que Alckmin continue na vaga de vice-presidente de Lula.

Ele deixou clara a intenção do PSB, ao prestigiar as comemorações dos 46 anos do PT, neste sábado, em Salvador. “Enxergo uma máxima que é comum ouvir no jargão popular, que também pode ser utilizado na política: não se mexe em time que está ganhando. O vice presidente Alckmin faz um grande trabalho. A gente não precisa fazer futurologia de como ele seria como vice presidente porque ele já é hoje e já demostra sua capacidade”, enfatizou.

João Campos lembrou que Geraldo Alckmin esteve ao lado de Lula nos momentos complicados dessa gestão. “Quando veio o tarifaco quem veio para a linha de frente ao lado do presidente? Foi Alckmin que conduziu o seu diálogo. Em momentos desafiadoras ele sempre está presente. E é alguém que reúne as condições necessárias. É alguém leal, honesto, preparado. Então, o nosso partido defende a manutenção do vice-presideolíticante Alckmin na chapa deste ano”, declarou.

Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) vai tentar a reeleição e é considerado favorito na disputa.