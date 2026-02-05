° / °
Política
ADIAMENTO

Fachin adia almoço com ministros do STF para depois do carnaval

Almoço do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, com ministros da Corte, que estava previsto para o próxima dia 12, foi adiado

Estadão Conteúdo

Publicado: 05/02/2026 às 12:27

Ministro do STF Edson Fachin/Foto: Antonio Augusto/STF

Ministro do STF Edson Fachin (Foto: Antonio Augusto/STF)

O almoço do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, com ministros da Corte, que estava previsto para o próxima dia 12, foi adiado. O ministro avisou aos colegas sobre o adiamento na quarta-feira, 4, pela manhã. De acordo com a assessoria de comunicação do Tribunal, o adiamento foi por conta de um conflito de agenda. A nova data ainda não foi definida, mas será após o feriado de carnaval.

No Supremo, a reunião é tratada como mais uma confraternização entre os ministros, que segue a tradição iniciada na gestão de Luís Roberto Barroso. Mas há uma expectativa de que o código de ética, que enfrenta resistência interna, figure como um dos principais assuntos do encontro.

Fachin já conversou com todos os ministros individualmente sobre a proposta e tem dito que tratará do tema com diálogo, sem imposições. Em entrevista ao Estadão no mês passado, Fachin disse que conta com apoio da maioria dos ministros para aprovar o código, mas que parte deles tem ressalvas quanto à discussão em um ano eleitoral. Outros são contrários a qualquer endurecimento das regras.

Na primeira sessão plenária de 2026, realizada nesta quarta, o ministro Alexandre de Moraes deu recados que mostram resistência ao código. Durante o julgamento que trata das regras para o uso de redes sociais por magistrados, Moraes afirmou que "não há nenhuma carreira pública com tantas vedações como a magistratura".

"Magistrado não pode ter ligação com o processo que julga. E todos os magistrados, inclusive desta Suprema Corte, não julgam nenhum caso em que tenha ligação", acrescentou.

 

