Oposição protocola requerimento de CPMI do Banco Master
A CPI Mista também quer apurar omissão ou interferência de agentes públicos, autoridades e terceiros
Publicado: 03/02/2026 às 17:27
Banco Master foi liquidado em novembro de 2025 pelo Banco Central (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)
A oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva protocolou nesta terça-feira, 3, um requerimento de instauração de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Banco Master, que reúne deputados e senadores.
Esse requerimento, de autoria do deputado Carlos Jordy (PL-RJ), tem o apoio de 238 deputados e 42 senadores, majoritariamente da oposição. Apenas um petista, o senador Fabiano Contarato (ES), é subscritor do requerimento.
A CPI tem como foco, aponta Jordy, apurar fraudes financeiras atribuídas ao Banco Master, estimadas em mais de R$ 12,2 bilhões a constituição de fundos e ativos supostamente inexistentes, a falsificação de contratos e manipulação contábil, bem como a tentativa de transferência de passivos a instituição financeira estatal, caso do Banco de Brasília (BRB), com potenciais danos ao patrimônio público.
"Esse caso deixa a Lava Jato no chinelo. Temos esposa de ministro, que tem contrato milionário de R$ 129 milhões sem ter nenhum registro de sua atuação no Banco Central desse banco fraudulento, irmão de ministro dono de resort ligado a fundo ligado ao Banco Master", disse Jordy.
O deputado se refere a Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A advogada manteve contrato de prestação de serviços advocatícios de elevado valor econômico com o Banco Master, conforme informações do jornal O Globo.
A outra referência é ao ministro do STF Dias Toffoli, cujos irmãos foram sócios de um resort no Paraná. O pastor e empresário Fabiano Zettel - cunhado do banqueiro dono do Master, Daniel Vorcaro - é o dono dos fundos de investimento que compraram parte da participação dos irmãos do ministro Toffoli, que é relator do caso no Supremo.
A CPI Mista também quer apurar omissão ou interferência de agentes públicos, autoridades e terceiros, inclusive no âmbito da regulação, supervisão e decisões do Banco Central, e demais conexões político-institucionais relacionadas aos fatos investigados.
"Esperamos que o presidente Davi Alcolumbre assuma o seu papel e faça a instalação da CPMI do Banco Master", disse o deputado, sobre o presidente do Congresso. Jordy também pede a quantia de R$ 200 mil para o funcionamento dos trabalhos da comissão.
O colegiado vem sendo o recurso usado pela oposição para garantir a instauração de comissões investigativas no Congresso Nacional. Isso porque uma CPI Mista dribla a fila de outros requerimentos de CPI na Câmara dos Deputados e no Senado. Esse argumento é tradicionalmente usado por governistas, lideranças partidárias do Centrão e pelos presidentes das duas Casa para barrar a instaurações de CPIs.
Esse caminho foi usado, por exemplo, para a formação da CPI do 8 de Janeiro e da CPI do INSS.
Como mostrou o Estadão, o governo se antecipou e protocolou sua própria CPI antes da oposição. Esse requerimento, de autoria do deputado Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), foi feito na Câmara, e teve menos assinaturas: foram 201 deputados nesse caso.
O requerimento de Rollemberg também tem como foco os R$ 12,2 bilhões pagos pelo BRB ao Master entre janeiro a junho de 2025, sendo R$ 6,7 bilhões pelas carteiras falsas e mais R$ 5,5 bilhões de prêmio.
Veja a lista de quem assinou:
Deputados
- - Carlos Jordy (PL-RJ)
- - Luiz Carlos Motta (PL-SP)
- - Marcos Pollon (PL-MS)
- - Daniel Agrobom (PL-GO)
- - Nikolas Ferreira (PL-MG)
- - Ricardo Guidi (PL-SC)
- - Jefferson Campos (PL-SP)
- - Nelson Barbudo (PL-MT)
- - Giacobo (PL-PR)
- - Rosângela Reis (PL-MG)
- - Matheus Noronha (PL-CE)
- - Miguel Lombardi (PL-SP)
- - Fernando Rodolfo (PL-PE)
- - Soraya Santos (PL-RJ)
- - General Pazuello (PL-RJ)
- - Roberto Monteiro Pai (PL-RJ)
- - Adilson Barroso (PL-SP)
- - André Ferreira (PL-PE)
- - Paulo Freire Costa (PL-SP)
- - Missionário José Olimpio (PL-SP)
- - Mauricio Marcon (PL-RS)
- - Giovani Cherini (PL-RS)
- - Zé Trovão (PL-SC)
- - Zucco (PL-RS)
- - Any Ortiz (Cidadania-RS)
- - Luiz Lima (Novo-RJ)
- - Coronel Chrisóstomo (PL-RO)
- - Rosangela Moro (União-SP)
- - Pastor Eurico (PL-PE)
- - Kim Kataguiri (União-SP)
- - Coronel Fernanda (PL-MT)
- - Filipe Barros (PL-PR)
- - Marcio Alvino (PL-SP)
- - Adriana Ventura (Novo-SP)
- - Delegado Caveira (PL-PA)
- - Capitão Alden (PL-BA)
- - Sargento Fahur (PSD-PR)
- - Junio Amaral (PL-MG)
- - Cabo Gilberto Silva (PL-PB)
- - Carla Dickson (União-RN)
- - Pr. Marco Feliciano (PL-SP)
- - Daniel Freitas (PL-SC)
- - Alfredo Gaspar (União-AL)
- - Marcel van Hattem (Novo-RS)
- - Luisa Canziani (PSD-PR)
- - Rodolfo Nogueira (PL-MS)
- - Gilson Marques (Novo-SC)
- - Bia Kicis (PL-DF)
- - Dilceu Sperafico (PP-PR)
- - Sargento Gonçalves (PL-RN)
- - Felipe Becari (União-SP)
- - Evair Vieira de Melo (PP-ES)
- - Gustavo Gayer (PL-GO)
- - Osmar Terra (PL-RS)
- - Coronel Ulysses (União-AC)
- - Helio Lopes (PL-RJ)
- - José Medeiros (PL-MT)
- - Capitão Augusto (PL-SP)
- - Dr. Frederico (PRD-MG)
- - Rodrigo da Zaeli (PL-MT)
- - Gilvan da Federal (PL-ES)
- - Vermelho (PP-PR)
- - Danilo Forte (União-CE)
- - Domingos Sávio (PL-MG)
- - Zé Vitor (PL-MG)
- - Eli Borges (PL-TO)
- - Coronel Meira (PL-PE)
- - Joaquim Passarinho (PL-PA)
- Pezenti (MDB-SC)
- Diego Garcia (Republicanos-PR)
- Pastor Diniz (União-RR)
- Dr. Zacharias Calil (União-GO)
- Aluisio Mendes (Republicanos-MA)
- Coronel Assis (União-MT)
- Bibo Nunes (PL-RS)
- Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP)
- Alberto Fraga (PL-DF)
- Sanderson (PL-RS)
- Capitão Alberto Neto (PL-AM)
- Caroline de Toni (PL-SC)
- Dr. Jaziel (PL-CE)
- Reinhold Stephanes (PSD-PR)
- Padovani (União-PR)
- Filipe Martins (PL-TO)
- Julia Zanatta (PL-SC)
- Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP)
- Rosana Valle (PL-SP)
- Allan Garcês (PP-MA)
- Mendonça Filho (União-PE)
- General Girão (PL-RN)
- Emidinho Madeira (PL-MG)
- Daniela Reinehr (PL-SC)
- Messias Donato (Republicanos-ES)
- Thiago Flores (Republicanos-RO)
- Rodrigo Valadares (PL-SE)
- André Fernandes (PL-CE)
- Mauricio do Vôlei (PL-MG)
- Mario Frias (PL-SP)
- Pedro Lupion (Republicanos-PR)
- Rodrigo Estacho (PSD-PR)
- Eros Biondini (PL-MG)
- Dr. Ismael Alexandrino (PSD-GO)
- Delegado Palumbo (MDB-SP)
- Sargento Portugal (Podemos-RJ)
- Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG)
- Delegado Éder Mauro (PL-PA)
- Nicoletti (União-RR)
- Clarissa Tércio (PP-PE)
- Delegado Fabio Costa (PP-AL)
- Geovania de Sá (PSDB-SC)
- Franciane Bayer (Republicanos-RS)
- Magda Mofatto (PRD-GO)
- Guilherme Derrite (PP-SP)
- Cobalchini (MDB-SC)
- Amom Mandel (Cidadania-AM)
- Rafael Fera (Podemos-RO)
- Ana Paula Leão (PP-MG)
- Tião Medeiros (PP-PR)
- Fausto Jr. (União-AM)
- Felipe Francischini (União-PR)
- Gisela Simona (União-MT)
- Pedro Westphalen (PP-RS)
- Diego Andrade (PSD-MG)
- Chris Tonietto (PL-RJ)
- Paulo Litro (PSD-PR)
- Duarte Jr. (PSB-MA)
- Dayany Bittencourt (União-CE)
- Vicentinho Júnior (PP-TO)
- Daniel Trzeciak (PSDB-RS)
- Marussa Boldrin (MDB-GO)
- Amaro Neto (Republicanos-ES)
- Pinheirinho (PP-MG)
- Afonso Hamm (PP-RS)
- Delegado Matheus Laiola (União-PR)
- Alexandre Guimarães (MDB-TO)
- Pauderney Avelino (União-AM)
- Lucas Redecker (PSDB-RS)
- Marcelo Moraes (PL-RS)
- Luiz Fernando Vampiro (MDB-SC)
- Luiz Nishimori (PSD-PR)
- Delegada Ione (Avante-MG)
- Raimundo Santos (PSD-PA)
- Thiago de Joaldo (PP-SE)
- Cristiane Lopes (União-RO)
- Vitor Lippi (PSDB-SP)
- Silvye Alves (União-GO)
- Lêda Borges (PSDB-GO)
- Fabio Schiochet (União-SC)
- Delegado Marcelo Freitas (União-MG)
- Ismael (PSD-SC)
- Silvia Cristina (PP-RO)
- Dr. Fernando Máximo (União-RO)
- Roberto Duarte (Republicanos-AC)
- Geraldo Mendes (União-PR)
- Fábio Teruel (MDB-SP)
- Ronaldo Nogueira (Republicanos-RS)
- Carlos Sampaio (PSD-SP)
- Célio Silveira (MDB-GO)
- Weliton Prado (Solidariedade-MG)
- Lucio Mosquini (MDB-RO)
- Saulo Pedroso (PSD-SP)
- Hercílio Coelho Diniz (MDB-MG)
- Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)
- Alceu Moreira (MDB-RS)
- Marcos Tavares (PDT-RJ)
- Delegado Bruno Lima (PP-SP)
- Professor Alcides (PL-GO)
- Dr. Luiz Ovando (PP-MS)
- Célio Studart (PSD-CE)
- Laura Carneiro (PSD-RJ)
- Rafael Simões (União-MG)
- Maurício Carvalho (União-RO)
- Danrlei de Deus Hinterholz (PSD-RS)
- Hugo Leal (PSD-RJ)
- Glaustin da Fokus (Podemos-GO)
- Sergio Souza (MDB-PR)
- Márcio Honaiser (PDT-MA)
- Arnaldo Jardim (Cidadania-SP)
- David Soares (União-SP)
- Juarez Costa (MDB-MT)
- Stefano Aguiar (PSD-MG)
- Carlos Henrique Gaguim (União-TO)
- Pompeo de Mattos (PDT-MS)
- Josivaldo Jp (PSD-MA)
- Jeferson Rodrigues (Republicanos-GO)
- Samuel Viana (Republicanos-MG)
- Eduardo Velloso (União-AC)
- Greyce Elias (Avante-MG)
- Tabata Amaral (PSB-SP)
- Heitor Schuch (PSB-RS)
- Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR)
- Luciano Alves (PSD-PR)
- Keniston Braga (MDB-PA)
- Toninho Wandscheer (PP-PR)
- Ricardo Barros (PP-PR)
- Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP)
- Lincoln Portela (PL-MG)
- Renata Abreu (Podemos-SP)
- Luciano Ducci (PSB-PR)
- Sidney Leite (PSD-AM)
- José Nelto (União-GO)
- Ricardo Ayres (Republicanos-TO)
- Lafayette de Andrada (Republicanos-MG)
- Tiago Dimas (Podemos-TO)
- Hildo Rocha (MDB-MA)
- Beto Pereira (PSDB-MS)
- Covatti Filho (PP-RS)
- Antonio Andrade (Republicanos-TO)
- Olival Marques (MDB-PA)
- João Cury (MDB-SP)
- Dr Flávio (PL-RJ)
- Felipe Carreras (PSB-PE)
- Júnior Ferrari (PSD-PA)
- Maria Rosas (Republicanos-SP)
- Alex Manente (Cidadania-SP)
- Luiz Gastão (PSD-CE)
- Rodrigo Gambale (Podemos-SP)
- Paulo Folletto (PSB-ES)
- Gabriel Mota (Republicanos-RR)
- Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR)
- Otoni de Paula (MDB-RJ)
- Gilson Daniel (Podemos-ES)
- Jonas Donizette (PSB-SP)
- Fausto Pinato (PP-SP)
- Túlio Gadêlha (Rede-PE)
- Duda Salabert (PDT-MG)
- Ricardo Abrão (União-RJ)
- Da Vitoria (PP-ES)
- Mauricio Neves (PP-SP)
- Rodrigo Rollemberg (PSB-DF)
- Celso Russomanno (Republicanos-SP)
- Rodrigo de Castro (União-RJ)
- Pedro Paulo (PSD-RJ)
- Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ)
- Átila Lins (PSD-AM)
- Caio Vianna (PSD-RJ)
- Enfermeira Ana Paula (Podemos-CE)
- Flávia Morais (PDT-GO)
- Newton Cardoso Jr. (MDB-MG)
Senadores
- Rogério Marinho (PL-RN)
- Eduardo Girão (Novo-CE)
- Cleitinho (Republicanos-MG)
- Jorge Seif (PL-SC)
- Damares Alves (Republicanos-DF)
- Astronauta Marcos Pontes (PL-SP)
- Carlos Portinho (PL-RJ)
- Luis Carlos Heinze (PP-RS)
- Marcos do Val (Podemos-ES)
- Magno Malta (PL-ES)
- Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
- Marcio Bittar (PL-AC)
- Izalci Lucas (PL-DF)
- Jaime Bagattoli (PL-RO)
- Plínio Valério (PSDB-AM)
- Tereza Cristina (PP-MS)
- Wellington Fagundes (PL-MT)
- Esperidião Amin (PP-SC)
- Ivete da Silveira (MDB-SC)
- Alan Rick (União-AC)
- Marcos Rogério (PL-RO)
- Dr. Hiran (PP-RR)
- Jayme Campos (União-MT)
- Carlos Viana (Podemos-MG)
- Wilder Morais (PL-GO)
- Flávio Arns (PSB-PR)
- Lucas Barreto (PSD-AP)
- Hamilton Mourão (Republicanos-RS)
- Sergio Moro (União-PR)
- Alessandro Vieira (MDB-SE)
- Eduardo Gomes (PL-TO)
- Styvenson Valentim (PSDB-RN)
- Zequinha Marinho (Podemos-PA)
- Nelsinho Trad (PSD-MS)
- Oriovisto Guimarães (Podemos-PR)
- Mecias de Jesus (Republicanos-RR)
- Leila Barros (PDT-DF)
- Eduardo Braga (MDB-AM)
- Mara Gabrilli (PSD-SP)
- Fabiano Contarato (PT-ES)
- Fernando Dueire (MDB-PE)
- Efraim Filho (União-PB)