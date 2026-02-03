° / °
CASO MASTER

Oposição protocola requerimento de CPMI do Banco Master

A CPI Mista também quer apurar omissão ou interferência de agentes públicos, autoridades e terceiros

Estadão Conteúdo

Publicado: 03/02/2026 às 17:27

Banco Master foi liquidado em novembro de 2025 pelo Banco Central/Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

A oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva protocolou nesta terça-feira, 3, um requerimento de instauração de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Banco Master, que reúne deputados e senadores.

Esse requerimento, de autoria do deputado Carlos Jordy (PL-RJ), tem o apoio de 238 deputados e 42 senadores, majoritariamente da oposição. Apenas um petista, o senador Fabiano Contarato (ES), é subscritor do requerimento.

A CPI tem como foco, aponta Jordy, apurar fraudes financeiras atribuídas ao Banco Master, estimadas em mais de R$ 12,2 bilhões a constituição de fundos e ativos supostamente inexistentes, a falsificação de contratos e manipulação contábil, bem como a tentativa de transferência de passivos a instituição financeira estatal, caso do Banco de Brasília (BRB), com potenciais danos ao patrimônio público.

"Esse caso deixa a Lava Jato no chinelo. Temos esposa de ministro, que tem contrato milionário de R$ 129 milhões sem ter nenhum registro de sua atuação no Banco Central desse banco fraudulento, irmão de ministro dono de resort ligado a fundo ligado ao Banco Master", disse Jordy.

O deputado se refere a Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A advogada manteve contrato de prestação de serviços advocatícios de elevado valor econômico com o Banco Master, conforme informações do jornal O Globo.

A outra referência é ao ministro do STF Dias Toffoli, cujos irmãos foram sócios de um resort no Paraná. O pastor e empresário Fabiano Zettel - cunhado do banqueiro dono do Master, Daniel Vorcaro - é o dono dos fundos de investimento que compraram parte da participação dos irmãos do ministro Toffoli, que é relator do caso no Supremo.

A CPI Mista também quer apurar omissão ou interferência de agentes públicos, autoridades e terceiros, inclusive no âmbito da regulação, supervisão e decisões do Banco Central, e demais conexões político-institucionais relacionadas aos fatos investigados.

"Esperamos que o presidente Davi Alcolumbre assuma o seu papel e faça a instalação da CPMI do Banco Master", disse o deputado, sobre o presidente do Congresso. Jordy também pede a quantia de R$ 200 mil para o funcionamento dos trabalhos da comissão.

O colegiado vem sendo o recurso usado pela oposição para garantir a instauração de comissões investigativas no Congresso Nacional. Isso porque uma CPI Mista dribla a fila de outros requerimentos de CPI na Câmara dos Deputados e no Senado. Esse argumento é tradicionalmente usado por governistas, lideranças partidárias do Centrão e pelos presidentes das duas Casa para barrar a instaurações de CPIs.

Esse caminho foi usado, por exemplo, para a formação da CPI do 8 de Janeiro e da CPI do INSS.

Como mostrou o Estadão, o governo se antecipou e protocolou sua própria CPI antes da oposição. Esse requerimento, de autoria do deputado Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), foi feito na Câmara, e teve menos assinaturas: foram 201 deputados nesse caso.

O requerimento de Rollemberg também tem como foco os R$ 12,2 bilhões pagos pelo BRB ao Master entre janeiro a junho de 2025, sendo R$ 6,7 bilhões pelas carteiras falsas e mais R$ 5,5 bilhões de prêmio.

Veja a lista de quem assinou:

Deputados

  • - Carlos Jordy (PL-RJ)
  • - Luiz Carlos Motta (PL-SP)
  • - Marcos Pollon (PL-MS)
  • - Daniel Agrobom (PL-GO)
  • - Nikolas Ferreira (PL-MG)
  • - Ricardo Guidi (PL-SC)
  • - Jefferson Campos (PL-SP)
  • - Nelson Barbudo (PL-MT)
  • - Giacobo (PL-PR)
  • - Rosângela Reis (PL-MG)
  • - Matheus Noronha (PL-CE)
  • - Miguel Lombardi (PL-SP)
  • - Fernando Rodolfo (PL-PE)
  • - Soraya Santos (PL-RJ)
  • - General Pazuello (PL-RJ)
  • - Roberto Monteiro Pai (PL-RJ)
  • - Adilson Barroso (PL-SP)
  • - André Ferreira (PL-PE)
  • - Paulo Freire Costa (PL-SP)
  • - Missionário José Olimpio (PL-SP)
  • - Mauricio Marcon (PL-RS)
  • - Giovani Cherini (PL-RS)
  • - Zé Trovão (PL-SC)
  • - Zucco (PL-RS)
  • - Any Ortiz (Cidadania-RS)
  • - Luiz Lima (Novo-RJ)
  • - Coronel Chrisóstomo (PL-RO)
  • - Rosangela Moro (União-SP)
  • - Pastor Eurico (PL-PE)
  • - Kim Kataguiri (União-SP)
  • - Coronel Fernanda (PL-MT)
  • - Filipe Barros (PL-PR)
  • - Marcio Alvino (PL-SP)
  • - Adriana Ventura (Novo-SP)
  • - Delegado Caveira (PL-PA)
  • - Capitão Alden (PL-BA)
  • - Sargento Fahur (PSD-PR)
  • - Junio Amaral (PL-MG)
  • - Cabo Gilberto Silva (PL-PB)
  • - Carla Dickson (União-RN)
  • - Pr. Marco Feliciano (PL-SP)
  • - Daniel Freitas (PL-SC)
  • - Alfredo Gaspar (União-AL)
  • - Marcel van Hattem (Novo-RS)
  • - Luisa Canziani (PSD-PR)
  • - Rodolfo Nogueira (PL-MS)
  • - Gilson Marques (Novo-SC)
  • - Bia Kicis (PL-DF)
  • - Dilceu Sperafico (PP-PR)
  • - Sargento Gonçalves (PL-RN)
  • - Felipe Becari (União-SP)
  • - Evair Vieira de Melo (PP-ES)
  • - Gustavo Gayer (PL-GO)
  • - Osmar Terra (PL-RS)
  • - Coronel Ulysses (União-AC)
  • - Helio Lopes (PL-RJ)
  • - José Medeiros (PL-MT)
  • - Capitão Augusto (PL-SP)
  • - Dr. Frederico (PRD-MG)
  • - Rodrigo da Zaeli (PL-MT)
  • - Gilvan da Federal (PL-ES)
  • - Vermelho (PP-PR)
  • - Danilo Forte (União-CE)
  • - Domingos Sávio (PL-MG)
  • - Zé Vitor (PL-MG)
  • - Eli Borges (PL-TO)
  • - Coronel Meira (PL-PE)
  • - Joaquim Passarinho (PL-PA)
  • Pezenti (MDB-SC)
  • Diego Garcia (Republicanos-PR)
  • Pastor Diniz (União-RR)
  • Dr. Zacharias Calil (União-GO)
  • Aluisio Mendes (Republicanos-MA)
  • Coronel Assis (União-MT)
  • Bibo Nunes (PL-RS)
  • Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP)
  • Alberto Fraga (PL-DF)
  • Sanderson (PL-RS)
  • Capitão Alberto Neto (PL-AM)
  • Caroline de Toni (PL-SC)
  • Dr. Jaziel (PL-CE)
  • Reinhold Stephanes (PSD-PR)
  • Padovani (União-PR)
  • Filipe Martins (PL-TO)
  • Julia Zanatta (PL-SC)
  • Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP)
  • Rosana Valle (PL-SP)
  • Allan Garcês (PP-MA)
  • Mendonça Filho (União-PE)
  • General Girão (PL-RN)
  • Emidinho Madeira (PL-MG)
  • Daniela Reinehr (PL-SC)
  • Messias Donato (Republicanos-ES)
  • Thiago Flores (Republicanos-RO)
  • Rodrigo Valadares (PL-SE)
  • André Fernandes (PL-CE)
  • Mauricio do Vôlei (PL-MG)
  • Mario Frias (PL-SP)
  • Pedro Lupion (Republicanos-PR)
  • Rodrigo Estacho (PSD-PR)
  • Eros Biondini (PL-MG)
  • Dr. Ismael Alexandrino (PSD-GO)
  • Delegado Palumbo (MDB-SP)
  • Sargento Portugal (Podemos-RJ)
  • Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG)
  • Delegado Éder Mauro (PL-PA)
  • Nicoletti (União-RR)
  • Clarissa Tércio (PP-PE)
  • Delegado Fabio Costa (PP-AL)
  • Geovania de Sá (PSDB-SC)
  • Franciane Bayer (Republicanos-RS)
  • Magda Mofatto (PRD-GO)
  • Guilherme Derrite (PP-SP)
  • Cobalchini (MDB-SC)
  • Amom Mandel (Cidadania-AM)
  • Rafael Fera (Podemos-RO)
  • Ana Paula Leão (PP-MG)
  • Tião Medeiros (PP-PR)
  • Fausto Jr. (União-AM)
  • Felipe Francischini (União-PR)
  • Gisela Simona (União-MT)
  • Pedro Westphalen (PP-RS)
  • Diego Andrade (PSD-MG)
  • Chris Tonietto (PL-RJ)
  • Paulo Litro (PSD-PR)
  • Duarte Jr. (PSB-MA)
  • Dayany Bittencourt (União-CE)
  • Vicentinho Júnior (PP-TO)
  • Daniel Trzeciak (PSDB-RS)
  • Marussa Boldrin (MDB-GO)
  • Amaro Neto (Republicanos-ES)
  • Pinheirinho (PP-MG)
  • Afonso Hamm (PP-RS)
  • Delegado Matheus Laiola (União-PR)
  • Alexandre Guimarães (MDB-TO)
  • Pauderney Avelino (União-AM)
  • Lucas Redecker (PSDB-RS)
  • Marcelo Moraes (PL-RS)
  • Luiz Fernando Vampiro (MDB-SC)
  • Luiz Nishimori (PSD-PR)
  • Delegada Ione (Avante-MG)
  • Raimundo Santos (PSD-PA)
  • Thiago de Joaldo (PP-SE)
  • Cristiane Lopes (União-RO)
  • Vitor Lippi (PSDB-SP)
  • Silvye Alves (União-GO)
  • Lêda Borges (PSDB-GO)
  • Fabio Schiochet (União-SC)
  • Delegado Marcelo Freitas (União-MG)
  • Ismael (PSD-SC)
  • Silvia Cristina (PP-RO)
  • Dr. Fernando Máximo (União-RO)
  • Roberto Duarte (Republicanos-AC)
  • Geraldo Mendes (União-PR)
  • Fábio Teruel (MDB-SP)
  • Ronaldo Nogueira (Republicanos-RS)
  • Carlos Sampaio (PSD-SP)
  • Célio Silveira (MDB-GO)
  • Weliton Prado (Solidariedade-MG)
  • Lucio Mosquini (MDB-RO)
  • Saulo Pedroso (PSD-SP)
  • Hercílio Coelho Diniz (MDB-MG)
  • Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)
  • Alceu Moreira (MDB-RS)
  • Marcos Tavares (PDT-RJ)
  • Delegado Bruno Lima (PP-SP)
  • Professor Alcides (PL-GO)
  • Dr. Luiz Ovando (PP-MS)
  • Célio Studart (PSD-CE)
  • Laura Carneiro (PSD-RJ)
  • Rafael Simões (União-MG)
  • Maurício Carvalho (União-RO)
  • Danrlei de Deus Hinterholz (PSD-RS)
  • Hugo Leal (PSD-RJ)
  • Glaustin da Fokus (Podemos-GO)
  • Sergio Souza (MDB-PR)
  • Márcio Honaiser (PDT-MA)
  • Arnaldo Jardim (Cidadania-SP)
  • David Soares (União-SP)
  • Juarez Costa (MDB-MT)
  • Stefano Aguiar (PSD-MG)
  • Carlos Henrique Gaguim (União-TO)
  • Pompeo de Mattos (PDT-MS)
  • Josivaldo Jp (PSD-MA)
  • Jeferson Rodrigues (Republicanos-GO)
  • Samuel Viana (Republicanos-MG)
  • Eduardo Velloso (União-AC)
  • Greyce Elias (Avante-MG)
  • Tabata Amaral (PSB-SP)
  • Heitor Schuch (PSB-RS)
  • Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR)
  • Luciano Alves (PSD-PR)
  • Keniston Braga (MDB-PA)
  • Toninho Wandscheer (PP-PR)
  • Ricardo Barros (PP-PR)
  • Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP)
  • Lincoln Portela (PL-MG)
  • Renata Abreu (Podemos-SP)
  • Luciano Ducci (PSB-PR)
  • Sidney Leite (PSD-AM)
  • José Nelto (União-GO)
  • Ricardo Ayres (Republicanos-TO)
  • Lafayette de Andrada (Republicanos-MG)
  • Tiago Dimas (Podemos-TO)
  • Hildo Rocha (MDB-MA)
  • Beto Pereira (PSDB-MS)
  • Covatti Filho (PP-RS)
  • Antonio Andrade (Republicanos-TO)
  • Olival Marques (MDB-PA)
  • João Cury (MDB-SP)
  • Dr Flávio (PL-RJ)
  • Felipe Carreras (PSB-PE)
  • Júnior Ferrari (PSD-PA)
  • Maria Rosas (Republicanos-SP)
  • Alex Manente (Cidadania-SP)
  • Luiz Gastão (PSD-CE)
  • Rodrigo Gambale (Podemos-SP)
  • Paulo Folletto (PSB-ES)
  • Gabriel Mota (Republicanos-RR)
  • Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR)
  • Otoni de Paula (MDB-RJ)
  • Gilson Daniel (Podemos-ES)
  • Jonas Donizette (PSB-SP)
  • Fausto Pinato (PP-SP)
  • Túlio Gadêlha (Rede-PE)
  • Duda Salabert (PDT-MG)
  • Ricardo Abrão (União-RJ)
  • Da Vitoria (PP-ES)
  • Mauricio Neves (PP-SP)
  • Rodrigo Rollemberg (PSB-DF)
  • Celso Russomanno (Republicanos-SP)
  • Rodrigo de Castro (União-RJ)
  • Pedro Paulo (PSD-RJ)
  • Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ)
  • Átila Lins (PSD-AM)
  • Caio Vianna (PSD-RJ)
  • Enfermeira Ana Paula (Podemos-CE)
  • Flávia Morais (PDT-GO)
  • Newton Cardoso Jr. (MDB-MG)

 Senadores

  • Rogério Marinho (PL-RN)
  • Eduardo Girão (Novo-CE)
  • Cleitinho (Republicanos-MG)
  • Jorge Seif (PL-SC)
  • Damares Alves (Republicanos-DF)
  • Astronauta Marcos Pontes (PL-SP)
  • Carlos Portinho (PL-RJ)
  • Luis Carlos Heinze (PP-RS)
  • Marcos do Val (Podemos-ES)
  • Magno Malta (PL-ES)
  • Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
  • Marcio Bittar (PL-AC)
  • Izalci Lucas (PL-DF)
  • Jaime Bagattoli (PL-RO)
  • Plínio Valério (PSDB-AM)
  • Tereza Cristina (PP-MS)
  • Wellington Fagundes (PL-MT)
  • Esperidião Amin (PP-SC)
  • Ivete da Silveira (MDB-SC)
  • Alan Rick (União-AC)
  • Marcos Rogério (PL-RO)
  • Dr. Hiran (PP-RR)
  • Jayme Campos (União-MT)
  • Carlos Viana (Podemos-MG)
  • Wilder Morais (PL-GO)
  • Flávio Arns (PSB-PR)
  • Lucas Barreto (PSD-AP)
  • Hamilton Mourão (Republicanos-RS)
  • Sergio Moro (União-PR)
  • Alessandro Vieira (MDB-SE)
  • Eduardo Gomes (PL-TO)
  • Styvenson Valentim (PSDB-RN)
  • Zequinha Marinho (Podemos-PA)
  • Nelsinho Trad (PSD-MS)
  • Oriovisto Guimarães (Podemos-PR)
  • Mecias de Jesus (Republicanos-RR)
  • Leila Barros (PDT-DF)
  • Eduardo Braga (MDB-AM)
  • Mara Gabrilli (PSD-SP)
  • Fabiano Contarato (PT-ES)
  • Fernando Dueire (MDB-PE)
  • Efraim Filho (União-PB)

 

