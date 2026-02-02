Presidente da Alepe fala em "ataques ao Legislativo" e Raquel Lyra prega "união"

Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) (Marina Torres)

Os trabalhos na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) foram retomados, nesta segunda (2), com a troca de frases entre o presidente da Casa, Álvaro Porto (PSDB) e a governadora Raquel Lyra (PSD), que foi prestigiar a sessão.

Em seu discurso, Porto afirmou que “tem acompanhado com muita preocupação a ocorrência de ataques à imagem dos legislativos e dos legisladores, campanha que visa incutir na população uma imagem distorcida e mesquinha das nossas atividades enquanto representantes do povo e como cidadãos”.

A governadora disse, também no discurso, que é necessário ter união. “Esse tempo de polarização que nós vivemos no mundo, no Brasil, em Pernambuco, precisa ser colocado no tempo certo das eleições. Mas cada segundo e cada minuto e cada dia são importantes para a gente garantir a Pernambuco que cresça. E que se a gente, por discussões menores, não perca o foco daquilo que é essencial para o nosso estado”.