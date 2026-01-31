Mutirão do TRE tem 8,8 mil cadastrados biométricos e 5,4 mil novos títulos

A emissão do 1º título foi o segundo serviço mais solicitado, com 5.422 atendimentos (33,49%) (Foto: Divulgação)

O terceiro mutirão do TRE Pernambuco, o primeiro em 2026, iniciado na última quinta-feira (29) e encerrado neste sábado (31), realizou 16.191 atendimentos em todo o Estado nos três dias da ação. Desse total, 4.515 ocorreram no último dia. A maioria dos eleitores que procuraram as unidades da Justiça Eleitoral buscou o serviço de atualização do cadastro, que envolve a coleta da biometria: foram 8.838 atendimentos, representando 54,58% do total.

A emissão do 1º título foi o segundo serviço mais solicitado, com 5.422 atendimentos (33,49%), seguido pelas solicitações de transferência de domicílio eleitoral, com 1.931 (11,93%). Um novo mutirão já tem data marcada para acontecer: será nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro.

Na realização deste mutirão, nos últimos três dias, o TRE-PE estendeu o horário de expediente em duas horas, com funcionamento das 8h às 16h, e abriu todas as suas unidades no sábado. O objetivo foi ampliar a capacidade de atendimento e de acesso ao eleitor aos serviços da Justiça Eleitoral, buscando evitar filas no período próximo ao fechamento do cadastro, no dia 6 de maio, data limite para tirar o 1º título ou regularizar pendências para as Eleições 2026.

