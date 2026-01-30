João Campos relembra vinda de Lula ao Carnaval durante governo Eduardo Campos

Presidente é aguardado este ano no desfile do Galo da Madrugada após convite feito pelo prefeito João Campos. Agenda, porém, está em construção

Presidente Lula e Prefeito do Recife João Campos (Foto: Ricardo Stuckert /PR)

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), detalhou a vinda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que deve participar do Galo da Madrugada, no Carnaval do Recife. Após o convite, que teria sido feito pelo próprio prefeito, agora a agenda está em construção e a expectativa para a presença do presidente na cidade é positiva. O prefeito relembrou ainda que a última vez em que o presidente esteve no Galo da Madrugada foi durante o período em que Eduardo Campos governava Pernambuco.

“Eu lembro que a última vez que o presidente Lula veio no Galo da madrugada foi quando o meu pai era governador”, afirmou. Na ocasião, segundo o prefeito, Lula seguiu para outros estados após a passagem por Pernambuco. “Eles fizeram um roteiro de vir para o Galo, depois foram a Salvador, depois ao Rio de Janeiro”.

Segundo o prefeito, além da participação no maior bloco de carnaval do mundo, Lula também deve cumprir agenda institucional no interior do estado. “Tá confirmando também uma ida dele para inaugurar o Hospital do Câncer que receberá o nome de Dona Lindu, feito pelo Hospital do Amor lá em Garanhuns”, disse.

O prefeito destacou o simbolismo da visita. “Eu fico feliz de ver o presidente estando na terra dele. Ele é pernambucano, então prestigiar o Galo é uma alegria”.

Impactos políticos

Questionado sobre possíveis impactos políticos da visita em relação às eleições de 2026, João Campos afirmou que não vê a presença como um movimento eleitoral. “Eu acho que é um gesto de carinho para nossa cidade, o nosso estado, mas não vejo que seja um movimento ligado diretamente à política nesse momento. Ele, como presidente da República, está vindo ver o maior bloco de carnaval do mundo e vai ser super bem recebido”, afirmou.

João Campos ainda aproveitou para deixar clara sua posição política ao lado do presidente. “Na política todo o Brasil e Pernambuco sabe que eu sou eleitor de Lula, que meu partido estará com ele e que a gente vai estar junto nas eleições”, assegurou.