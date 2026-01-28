Ao lado de Eduardo Leite e Ratinho Jr, Caiado anuncia filiação ao PSD

A mudança partidária de Caiado reforça uma tendência recente de reorganização de alianças no cenário nacional, em que dirigentes regionais buscam fortalecimento local e alinhamentos com forças consideradas competitivas nas eleições

O governador destacou, porém, que a saída do União Brasil se deu "com gratidão", pontuando a importância da trajetória construída pela antiga sigla (Reprodução/Instagram)

Em vídeo publicado nas redes sociais, o governador do Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou na noite desta terça-feira (27/1) a sua filiação ao Partido Social Democrático (PSD), afirmando que vive “um importante momento” em sua trajetória política. No registro, publicado no Instagram, ele aparece ao lado dos governadores e agora correligionários Ratinho Júnior (PR) e Eduardo Leite (RS) e diz estar sendo “muito bem recebido” na nova legenda, onde assinou a sua filiação partidária.

No texto que acompanha o vídeo, Caiado faz um agradecimento explícito ao União Brasil — partido pelo qual construiu parte de sua carreira — e sinaliza que a decisão de migrar para o PSD decorre de uma vontade de “dar um passo adiante”. Segundo ele, “com total desprendimento, nos juntamos para construir um projeto de verdadeira mudança para um novo Brasil”.

A postagem trouxe também uma imagem dos três políticos juntos, com a legenda visível e comentários de apoiadores. Nas redes, a movimentação foi rapidamente notada por eleitores e analistas políticos, que veem na troca de sigla um movimento estratégico em ano eleitoral — leitura comum quando figuras públicas trocam de partido político.

A mudança partidária reforça uma tendência recente de reorganização de alianças no cenário nacional, em que dirigentes regionais buscam fortalecimento local e alinhamentos com forças consideradas competitivas nas eleições. O governador de Goiás destacou que a saída do União Brasil se deu “com gratidão”, pontuando a importância da trajetória construída pela antiga sigla.

Até o momento, não houve divulgação formal de uma agenda de filiação pública com detalhes além do vídeo. Além disso, foram anunciadas novas definições programáticas ou acordos eleitorais vinculados à mudança. O vídeo com a declaração permanece disponível na rede social usada para a divulgação, onde já contabiliza reações e comentários de seguidores.

