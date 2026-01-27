Cármen Lúcia alerta para risco da desinformação tecnológica nas eleições 2026

Cármen Lúcia destacou que a propagação de informações falsas gera desconfiança na sociedade e ameaça a legitimidade do voto

Ministra Cármen Lúcia (Sophia Santos/STF)

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, alertou, nesta terça-feira (27), que a disseminação de mentiras por meios tecnológicos pode comprometer a integridade das eleições e enfraquecer a democracia.

Durante a abertura do Seminário da Justiça Eleitoral sobre Segurança, Comunicação e Desinformação, realizado na sede do TSE, em Brasília, a ministra afirmou que o uso abusivo das tecnologias representa um desafio inédito para o processo eleitoral. “Temos desafios novos, inéditos, uma delas é a questão da chamada ‘desinformação’. Nenhuma dúvida que as tecnologias, que não são boas ou ruins por si, mas pelo abuso e mau uso que se faz delas, podem levar à contaminação de eleições”, disse.

Cármen Lúcia destacou ainda que a propagação de informações falsas gera desconfiança na sociedade e ameaça a legitimidade do voto. “A dúvida corrói as bases democráticas de um processo eleitoral”, afirmou.

O seminário, promovido pelo TSE, tem como objetivo discutir estratégias para reforçar a segurança do processo eleitoral e combater a desinformação nas eleições de 2026. O evento contou com a participação de representantes de diferentes instituições, entre eles o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.