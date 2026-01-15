Wellington César Lima e Silva é empossado como ministro da Justiça e Segurança Pública

Transmissão de cargo para o novo Ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva ( Ricardo Stuckert / PR)

O novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, tomou posse nesta quinta-feira (15). Sucessor de Ricardo Lewandowski, que estava à frente da pasta desde fevereiro de 2024, Lima e Silva dará continuidade aos trabalhos da pasta.

Durante a cerimônia de posse, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que Wellington dará sequência a importantes atribuições do ministério.

“Esse jovem assume a tarefa, dando sequência a um trabalho em que Lewandowski começou, com a Polícia Federal, a Receita Federal, o Banco Central, com todo mundo que puder, para que a gente possa, pela primeira vez, não ficar matando gente em favelas. Não é ficar prendendo pobre; vamos chegar à cobertura do crime organizado e saber quem é efetivamente responsável, quem não paga imposto, quem sonega no Brasil, que é uma das razões do empobrecimento do nosso país”, destacou.

Na solenidade, Wellington Lima e Silva destacou os pilares essenciais para a administração pública.

“A questão da inteligência, o fortalecimento das instituições, a atitude de cooperação federativa e a eficiência no gasto público são quatro eixos fundamentais, a esta altura e diante do andamento da situação. Um dos motivos que me fez pedir ao presidente da República que fizéssemos esse ato da forma mais singela possível foi a percepção da urgência do trabalho”, disse.

“Um trabalho como este não é feito por uma pessoa; é feito por uma sequência de homens de Estado que procuram contribuir para que o interesse da população seja preservado e para que o emprego do maior esforço e da maior energia possível vá na direção correta e seja maximizado. Para dizer, portanto, aos senhores, que estou absolutamente convencido de que a sociedade brasileira precisa entender que o combate ao crime organizado não é uma tarefa deste ano. É uma tarefa de todo o período do porvir e que repercutirá em efeitos para esta e futuras gerações”, acrescentou Lima e Silva.

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse que a transmissão de cargo é um momento que “simboliza não uma ruptura, mas uma continuidade”. “Quero dizer que o presidente Lula escolheu uma pessoa absolutamente apropriada para o cargo, o homem certo, no lugar certo, no momento certo. Tenho certeza de que o nosso novo ministro, Wellington César Lima e Silva, é um homem predestinado a dar continuidade aos importantes trabalhos que a nossa equipe iniciou.”

