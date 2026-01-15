Caso Master: Toffoli autoriza PF a periciar material apreendido em operação

A decisão do ministro é o segundo recuo em relação ao caso

Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF) ( Rosinei Coutinho/SCO/STF)

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quinta-feira, 15, a Polícia Federal a periciar o material apreendido na Operação Compliance Zero. A decisão do ministro é o segundo recuo em relação ao caso.

Primeiro, Toffoli barrou o acesso dos policiais ao que fora apreendido e determinou que tudo fosse remetido ao STF. Depois, autorizou que o Ministério Público Federal tivesse acesso a celulares e demais itens da apreensão autorizada pelo próprio ministro do STF.

Agora, em nova decisão Toffoli permitiu que a PF faça a perícia do que estava lacrado após a operação realizada nesta semana.

"Diante do encaminhamento do material referido na decisão anterior ao Procurador-Geral da República, para acompanhamento da extração de dados e realização da perícia do referido material custodiado no Ministério Público Federal, indico os seguintes peritos da Polícia Federal:

1. LUIS FILIPE DA CRUZ NASSIF;

2. TIAGO BARROSO DE MELO;

3. ENELSON CANDEIA DA CRUZ FILHO;

e 4. LORENZO VICTOR SCHREPEL DELMUTTI.

Ressalto que os referidos peritos terão livre acesso ao material apreendido e deverão contar com o apoio da Procuradoria-Geral da República para acompanhamento dos trabalhos periciais", diz o despacho do ministro, assinado nesta quinta-feira, 15.

Toffoli também mandou a secretaria do STF tornar pública sua decisão.

A PF cumpriu 42 mandados de busca e apreensão contra alvos como o dono do banco, Daniel Vorcaro, seus familiares e outros investigados por suspeita de envolvimento em operações financeiras fraudulentas.

Na sua decisão inicial, Toffoli tinha determinado que a PF enviasse todos os itens apreendidos para que ficassem acautelados no STF, antes de decidir como seria feita a análise.