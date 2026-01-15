° / °
Ex-prefeito João Paulo defende 3 palanques na disputa estadual "para reforçar candidatura de Lula"

Em entrevista à Radio Jornal, ele disse que esses três palanques seriam o de João Campos (PSB), caso ele confirme a candidatura ao governo, a da atual governadora Raquel Lyra (PSD) e do ex-vereador do recife Ivan Moraes (Psol).

Diario de Pernambuco

Publicado: 15/01/2026 às 12:17

Relator da PEC na CCLJ, deputado João Paulo (PT)/Foto: Jarbas Araújo / Alepe

O deputado estadual e ex-prefeito do Recife João Paulo defendeu, nesta quinta (15), que a eleição para governador de Pernambuco, este ano, tenha três palanques para reforçar a candidatura do presidente Lula (PT) para a reeleição á presidência da República.

Em entrevista à Radio Jornal, ele disse que esses três palanques seriam o de João Campos (PSB), caso ele confirme a candidatura ao governo, a da atual governadora Raquel Lyra (PSD) e do ex-vereador do Recife Ivan Moraes (Psol).

"Defendo, caso o prefeito do Recife seja candidato, que nós possamos ter não só os dois palanques, mas eu defendo até três. Vou conversar com nosso amigo ex-vereador Ivan Moraes pra que ele se incorpore à luta pela reeleição do nosso presidente Lula", defendeu.

Posicionamento do Psol


O pré-candidato ao governo de Pernambuco Ivan Moraes já declarou publicamente ser favorável à união das candidaturas do campo democrático em Pernambuco em torno do nome de Lula à Presidência. Para ele, Lula é "o guardião da caminhada democrática brasileira".

Ivan entende que a ampliação dos palanques de Lula é um movimento necessário para isolar a extrema-direita no estado. "A conjuntura nos obriga a reconhecer que Luiz Inácio Lula da Silva é a única pessoa capaz de manter o país no rumo da democracia", defendeu.

