Carlos Bolsonaro publica foto do pai na cela e volta a cobrar soltura: "intermináveis crises de vômito"

Segundo Carlos, os soluços constantes de Jair Bolsonaro "evoluíram para um quadro de azia constante"

Carlos Bolsonaro informou que o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, estaria passando por mais problemas de saúde devido suas crises soluços. Segundo Carlos, os soluços constantes “evoluíram para um quadro de azia constante”. Acompanhado dessa declaração, publicada nas suas redes sociais, ele publicou uma imagem do ex-presidente durante uma crise.

“A foto anexa registra meu pai em intermináveis crises de vômito, decorrentes das sequelas da facada que sofreu, praticada por um antigo militante do PSOL, partido historicamente alinhado à facção política de Lula”, escreveu Carlos no seu Instagram.







Novo pedido de prisão domiciliar

A defesa de Jair protocolou, mais uma vez, outro pedido para que o ex-presidente cumpra prisão domiciliar devido à seu quadro de saúde. No entanto, o ex-presidente continua preso na sede da Polícia Federal em Brasília, onde cumpre pena desde novembro do ano passado.

Ele já deixou a cela duas vezes para realizar procedimentos cirúrgicos e exames no hospital DF Star, também em Brasília. A última saída foi no início desse mês, quando foi levado ao hospital por ter sofrido uma queda na sua cela. Na ocasião, Bolsonaro foi diagnosticado com traumatismo craniano leve.