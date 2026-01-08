Em ato do Recife, políticos e manifestantes comemoram veto do Presidente Lula no PL da dosimetria em ato pró-democracia, três anos após o 8 janeiro de 2023

Ato pró-democracia em memória do 8 de janeiro de 2023 (Foto: Crysli Viana/ DP Foto)

No Recife, parlamentares, movimentos e entidades sindicais comemoraram o veto do presidente Lula (PT), na PL da Dosimetria que busca diminuir a pena de envolvidos na trama golpista. As manifestações acontecera durante o ato pró-democracia promovido pela Central Única dos Trabalhadores de Pernambuco (CUT-PE) que lembrou os três anos dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Com o início da concentração entre a Avenida Sete de Setembro e a Avenida Conde da Boa Vista, no Centro do Recife, uma multidão participou do evento que tinha a defesa da democracia na soberania brasileira como principais motes.

A senadora Teresa Leitão (PT) destacou o simbolismo do veto presidencial no dia 8 de janeiro e reforçou a necessidade de manter a decisão no Congresso. “Tinha que ser hoje para marcar o 8 de janeiro de maneira simbólica, de maneira irrepreensível, de maneira de cultuar sim a Justiça de um povo que não se curva a golpistas”, afirmou, ao defender que o veto de Lula ao PL da dosimetria seja mantido como resposta institucional aos ataques à democracia.

A ex-deputada federal Marília Arraes (Solidariedade) ressaltou a importância da memória histórica como ferramenta de defesa democrática no 8 de janeiro. “É muito importante que todos os anos a gente marque momentos como esse. Já vivemos momentos muito difíceis e sabemos o quanto afetou nosso país, individualmente e coletivamente. Temos que lutar todos os dias para que isso não se repita. Precisamos relembrar e contar a história de verdade como aconteceu”, disse.

O deputado estadual João Paulo (PT) relacionou a defesa da democracia no Brasil ao cenário internacional e à soberania dos povos. “A nossa resistência e a nossa luta pela democracia é uma luta também que tem uma perspectiva e uma construção no meio de uma sociedade verdadeiramente socialista”, afirmou, destacando "a necessidade de enfrentamento às intervenções externas e à exploração internacional".

Ao discursar, a deputada estadual Dani Portela (PSOL) destacou a luta do povo brasileiro por memória, verdade e justiça, três anos após a invasão às sedes dos Três Poderes. “Nós estamos aqui para que a gente não esqueça, para que nunca que jamais aconteça. Isso é um ato de memória para sempre lembrar, a cada 8 de janeiro, que tentaram dar um golpe de estado de novo. Tentaram planejar a morte do nosso presidente Lula, porque incomoda o pernambucano, o nordestino, o filho do povo que olha para o povo como um centro. Essa tentativa de golpe não é uma tentativa apenas contra o Estado Democrático de Direito. Era uma tentativa de distribuição das nossas vidas”.

Durante o ato, João Mamede, presidente da União da Juventude Socialista de Olinda, também destacou que o ato foi um recado direto aos responsáveis pelos ataques à democracia: “Lugar de golpista, traidor da pátria e traidor do povo brasileiro é na cadeia”. “A gente vem à rua dizer que a gente não aceita o PL da Anistia, não aceita dosimetria. Hoje é dia de defender uma democracia sem golpista, sem Império de americano, seja no Brasil, na Venezuela, na Colômbia, em Cuba, na América Latina inteira, mas um dia de dizer: "A luta do povo brasileiro é por um Brasil com a nossa cara", afirmou.

Além de gritarem palavras de ordem contra a PL da Dosimetria e criticarem o Congresso Nacional e os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, as lideranças presentes também reivindicaram a mobilização nacional contra a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, o fim do Arcabouço Fiscal, além do fim da escala 6x1 e da defesa dos orçamentos de políticas públicas

Também marcaram presença a vereadora Jô Cavalcanti (PSOL), o ex-vereador Ivan Moraes (PSOL), e o ex-deputado Fernando Ferro (PT). O evento também reuniu movimentos como Sinttel, Sintepe, UGT (União Geral dos Trabalhadores), CSP Condutas (Central Sindical Popular), Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Teto (MTRST), União da Juventude Rebelião (UJR), Movimento de Luta dos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), Simpere, Brigada Popular solidária Dom Helder, Movimento Negro Unificado (MNU-PE), Comitê Popular de Luta Olinda pela Democracia, UNE, Sindproja, Ubes, União da Juventude Socialista (UJS), Frente Brasil Popular, CUT, CTB, Movimento Urbano dos Trabalhadores Sem Teto (MUST), Coletivo ParaTodas.

