STF mantém prisão preventiva de Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, após audiência de custódia

Filipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (Rosinei Coutinho/STF)

Após audiência de custódia, nesta sexta-feira (2), o Supremo Tribunal Federal manteve a prisão preventiva de Filipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro (PL) para Assuntos Internacionais durante o mandato como presidente da República.

A audiência, conduzida pela juíza auxiliar do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, Flávia Martins de Carvalho, foi realizada por videoconferência.

Filipe Martins foi preso pela Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (2). Ele foi levado de sua casa até um presídio na cidade onde residia, em Ponta Grossa, no Paraná.

O mandado de prisão preventiva foi determinado por Alexandre de Moraes, após Filipe ter feito, supostamente, uma pesquisa na plataforma LinkedIn — atitude que viola a medida cautelar de não acessar redes sociais. No dia 30 de dezembro, Moraes pediu explicações à defesa do ex-assessor sobre o uso da rede social, e a defesa negou que o acesso tenha ocorrido.

Em dezembro do ano passado, Filipe foi condenado pelo STF a 21 anos de prisão por envolvimento na trama golpista, acusado de participar da elaboração da minuta do golpe, e cumpria prisão domiciliar desde o último sábado (27). Com informações da CNN Brasil.