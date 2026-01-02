TCU inicia inspeção no Banco Central sobre liquidação do Banco Master

Inspeção será conduzida pela área técnica do órgão de controle externo

Edifício-Sede do Banco Central do Brasil (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Uma inspeção no Banco Central para apurar o processo de liquidação extrajudicial do Banco Master, determinado pela autoridade monetária em novembro, foi iniciada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), nesta sexta-feira (2).

À CNN, Vital do Rêgo, presidente do TCU, confirmou a informação. “O processo é uma inspeção no Banco Central a respeito do processo de liquidação do Banco Master, esse é o termo técnico. Depois da nota técnica que o Banco Central mandou ao TCU, hoje inicia-se um processo de inspeção da documentação no Banco Central”, disse o ministro.

A inspeção será conduzida pela área técnica do órgão de controle externo. Quando uma conclusão for alcançada, o posicionamento será encaminhado ao ministro Jhonatan de Jesus, relator do caso.

Em dezembro, Jhonatan de Jesus determinou que os fundamentos técnico-jurídicos que embasaram a decretação da liquidação extrajudicial do Banco Master fossem apresentados pelo Banco Central, chamando a medida de “extrema” e apontando a existência de indícios de uma cronologia atípica no processo decisório que levou à intervenção na instituição.

A resposta aos questionamentos do TCU sobre a liquidação do Banco Master foi enviada pelo Banco Central na última segunda-feira (29).

