Líder governista Socorro Pimentel destaca atuação na Alepe em 2025

Líder do Governo na Assembleia Legislativa, a deputada Socorro Pimentel (UB) (Divulgação/Alepe)

Iniciando o segundo ano à frente da liderança da base do governo na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), a deputada estadual Socorro Pimentel (UB) destacou o trabalho feito no ano de 2025 após, na manhã desta sexta-feira (2), os deputados da Casa aprovarem a convocação extraordinária solicitada pela governadora Raquel Lyra (PSD) para votar projetos urgentes do Executivo, a partir da próxima segunda-feira (5).

Em relação ao ano em que assumiu a liderança governista da Casa, Socorro destacou que o período foi marcado por debates, divergências políticas e também avanços importantes com o interesse público.

“Foi uma demonstração de confiança que recebi com muita gratidão e senso de dever. Assumir essa missão em um ano tão desafiador foi, sem dúvida, uma das maiores responsabilidades da minha trajetória política”, ressaltou.

Segundo a deputada, o ano foi um dos mais intensos já vividos na Alepe, com embates duros, posições divergentes e debates que consequentemente geraram desgaste político. No entanto, para a parlamentar, o saldo final ainda é positivo. “Encerramos o ano com o sentimento de que, apesar das divergências, os interesses do povo de Pernambuco se sobressaíram. O diálogo e a democracia prevaleceram”, afirmou.

A líder do governo também ressaltou a postura do Executivo ao longo do ano, que, segundo Socorro, se manteve proativo, propositivo e permanentemente aberto ao diálogo, o que teria facilitado a construção de pontes com o Parlamento, segundo a deputada. “Essa postura do governo me deixou sempre em uma posição muito confortável para dialogar, inclusive com os deputados de oposição, com respeito e transparência”, destacou.

Socorro Pimentel ainda destacou a parceria dos parlamentares que fazem parte da base governista, enfatizando a construção coletiva e cooperação. “Nada se faz sozinho. A atuação da base foi fundamental para que pudéssemos avançar em pautas importantes para Pernambuco”.

