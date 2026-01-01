Genial/Quaest:52% dos brasileiros acreditam que prisão de Bolsonaro aconteceu por atos próprios ou de familiares

Ex-presidente Jair Bolsonaro (Foto: Reprodução/CNN)

De acordo com um levantamento da Genial/Quaest, a maioria dos brasileiros (52%) acredita que a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi consequência de suas próprias ações ou de familiares. Por outro lado, 21% veem a detenção como resultado de “perseguição política” do Supremo Tribunal Federal (STF) ou do ministro Alexandre de Moraes.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais, em 120 municípios, entre 11 e 14 de dezembro de 2025, com margem de erro de dois pontos percentuais.

Entre os que responsabilizam Bolsonaro e sua família pela prisão, 32% apontam o dano à tornozeleira eletrônica, como principal motivo da medida mais rigorosa. Outros 16% acreditam que a prisão aconteceu por medo de fuga para o exterior, enquanto 4% dos entrevistados citaram a vigília organizada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como justificativa.

Segundo o levantamento, a percepção de perseguição política tem menos adesão no total da população, mas é dominante entre eleitores que se identificam como bolsonaristas: 52% desse grupo consideram que a prisão foi motivada por ação do Supremo Tribunal Federal (STF). Ainda assim, 18% dos apoiadores do ex-presidente concordam que o episódio da tornozeleira influenciou a decisão judicial, e apenas 2% veem risco de fuga como motivo.

A pesquisa também mostrou que 51% dos brasileiros acham que Bolsonaro “merece estar preso”. Essa avaliação muda conforme a preferência política: entre eleitores do PT, 91% concordam com a afirmação, enquanto apenas 4% dos bolsonaristas veem dessa forma.

Efeitos políticos da prisão

Dos entrevistados, 56% consideram que Bolsonaro ficou “mais fraco” após a prisão, apontando que grande parte do eleitorado enxerga desgaste político no episódio.