Médicos mantêm alta de Bolsonaro para amanhã, mas horário depende da PF

Jair Bolsonaro (Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

Os médicos do ex-presidente Jair Bolsonaro, Brasil Caiado e Cláudio Birolini, afirmaram nesta quarta-feira, 31, que a alta dele está mantida para esta quinta-feira, 1º. Segundo eles, o político apresentou melhora com os procedimentos cirúrgicos e que teve um controle maior nas crises de soluços, mesmo que estas não tenham cessado.

"Essa internação foi solicitada para que ele fizesse a cirurgia das hérnias e recebesse alta numa condição de segurança. Então amanhã ele completa sete dias dessa cirurgia e tá correndo tudo bem do ponto de vista de pós-operatório, então a gente tá mantendo essa previsão de alta pra amanhã", afirmou Birolini a jornalistas na porta do hospital DF Star, em Brasília.

A equipe médica disse que passará amanhã pela manhã para uma visita de rotina e que a alta de Bolsonaro já está agendada. Isso só mudaria em caso de alguma nova intercorrência. O horário da remoção do ex-presidente, entretanto, dependerá da Justiça.

Birolini e Caiado disseram também que os soluços do ex-presidente não cessaram mesmo com procedimento para bloquear o nervo frênico. A hipótese é que os espasmos são causados pelo sistema nervoso e serão tratados com remédios.

Os médicos declararam que o humor do ex-presidente piora muito durante as crises de soluços e que ele mesmo pediu para fazer uso de antidepressivos.

"O próprio presidente pediu para fazer uso de algum medicamento antidepressivo. Então, foi introduzido, e esse tratamento, a gente espera que passe a fazer algum efeito em alguns dias", disse Birolini.

Eles afirmaram ainda que Bolsonaro requer cuidados porque tem apneia do sono e precisar usar uma máscara especial para dormir melhor, o que pode aumentar risco de quedas. Segundo eles, ele tem estado mais comprometido com uma rotina de autocuidado para evitar novas crises de soluços e de refluxo.

Os médicos afirmaram a todo o tempo que fazem recomendações para cuidados constantes com o ex-presidente e seu quadro, mas que como isso será efetuado depende da Justiça.

