Trama golpista: após Silvinei tentar fugir, Moraes determina prisão domiciliar de 10 réus

Ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, foi transferido neste sábado (27) para Brasília e está preso na Papuda

Moraes decretou prisão domiciliar de condenados na trama golpista, neste sábado (27) ( Foto: EVARISTO SA / AFP)

Um dia após a tentativa de fuga do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, a Polícia Federal (PF) cumpre dez mandados de prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, contra outros condenados pela trama golpista.

As medidas, autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), atingem réus dos núcleos 2, 3 e 4 da tentativa de golpe.

Segundo a PF, os mandados estão sendo cumpridos nos estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Bahia, Tocantins e no Distrito Federal. Ainda de acordo com a PF, o Exército Brasileiro participa das diligências. Veja os alvos da operação:

- Ailton Gonçalves Moraes Barros, ex-major do Exército;

- Ângelo Denicoli, major da reserva do Exército;

- Bernardo Romão Corrêa Netto, coronel do Exército;

- Carlos César Moretzsohn Rocha, presidente do Instituto Voto Legal;

- Fabrício Moreira de Bastos, coronel do Exército;

- Filipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro para assuntos internacionais;

- Giancarlo Rodrigues, subtenente do Exército;

- Guilherme Marques Almeida, tenente-coronel do Exército;

- Marília Alencar, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça;

- Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros, tenente-coronel do Exército.

O engenheiro Carlos Rocha não foi localizado em seu endereço e passou a ser considerado foragido. Em nota, a defesa de Martins chamou a decisão de "abuso".

A reportagem do Estadão buscou contato com representantes dos demais alvos, mas ainda não havia conseguido até a publicação deste texto.

Além da prisão domiciliar, foram impostas medidas cautelares como a proibição de uso de redes sociais, de contato com outros investigados, a entrega de passaportes, a suspensão de documentos de porte de arma de fogo e a proibição de visitas.

Tentativa de fuga de Silvinei

Silvinei Vasques estava sob monitoramento eletrônico desde agosto de 2024, quando foi liberado de uma prisão preventiva. Neste mês, o ex-diretor da PRF foi condenado pelo STF a 24 anos e seis meses de prisão.

Na madrugada desta sexta, 26, Vasques foi detido no Paraguai em meio a uma tentativa de fuga. O ex-diretor pretendia chegar em El Salvador, passando pelo Panamá, mas foi interceptado pelas autoridades paraguaias por falsidade ideológica.

Denúncia da trama golpista foi fatiada em núcleos

A denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra a trama golpista foi fatiada em núcleos de atuação. A divisão tem origem na investigação da PF e foi adotada pela Procuradoria para acelerar o julgamento das ações penais.

O ex-presidente Jair Bolsonaro integrou o principal grupo de réus, o "núcleo 1", também chamado de "núcleo crucial", composto por pessoas em posição de comando, como ministros de Estado e militares de alta patente.

O núcleo 2 foi acusado de "operacionalizar" a tentativa de golpe. Integram o núcleo 2, entre outros, o ex-diretor da PRF, Silvinei Vasques, e o ex-assessor de Bolsonaro, Filipe Martins.

O núcleo 3 foi acusado de formar uma "central de contrainteligência" do golpe; o núcleo 4, por fim, respondeu por disseminar desinformação contra o sistema eleitoral e as instituições.